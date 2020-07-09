忙裡偷閒的好空間！3種舒適愜意的窗邊臥榻

許多人常常抱怨家裡收納空間不夠或是沒有理想的閱讀空間，但你知道嗎？我們常常忽略用來採光的窗邊其實也可以加以利用，比方說擺上一組櫃子，在上面鋪上毯子、擺幾個抱枕，具有收納功能以及美好的休憩場域簡單便能成形。若你也躍躍欲試，不妨在家中窗邊規劃臥榻來放大你家的空間吧！以下為住宅美學為您所彙整的 3 種舒適愜意的窗邊臥榻設計，為家增添一個忙裡偷閒的理想空間。

鄰近氣派客廳也能擁有簡約的臥榻空間，安禾設計的作品《砌人文》，以深色金屬與玻璃圍塑起來的書房，延續自公共空間具有古典元素的線條為天花加以妝點。因應主人收納與展示的需求，沿著梁柱規劃俐落的陳列空間，並貼上深刻的木紋肌理，營造出飽滿的人文風情，緊鄰的臥榻則具有休憩放鬆的效果，擺上幾個簡約的單色抱枕，靜謐而優雅的閱讀空間儼然成形。

圖／ 安禾設計 提供

圖／ 安禾設計 提供

長型空間的窗邊該怎麼規劃？不如設置「臥榻」，進而打造出截然不同的社交場域吧！由雅砌創意所規劃的作品《17坪小而美》，在特殊刷色的電視牆周圍，以材質的連續與遞嬗做出豐富的層次感，石材和木皮相連卻能一次擁有不同的美感，以白色調為主的客廳裡，設計團隊在窗邊做滿儲藏櫃，並鋪上木地板，獨樹一格的恬靜場域成為一個適合家人朋友下棋、談天、品茗的理想空間，午後的陽光沿著百葉窗的縫隙沁入室內，讓人感受100%的舒適。

圖／ 雅砌創意 提供

圖／ 雅砌創意 提供

客廳和臥室窗邊，除了擺上一組桌子以外，還能有哪些變化呢？也許臥榻的設置不僅能解決收納不足的問題，還能延伸空間的設計脈絡。由英奇室內裝修設計工程有限公司所打造的《天母之御》，以石材作為電視牆的基礎，並於客廳周圍採用相近的色調，開闊的空間裡卻不會感到單調，反而活潑而自然，讓人想要親近，窗邊臥榻則承襲客廳收納櫃的調性，鋪上深色墊子和黃色抱枕，最適合拿本書在這裡待上一整天，感受室外與書中的鳥語花香。至於私人空間的臥房，則以巧克力塊狀般的櫃子延續活潑床頭櫃的生動起伏，講究舒適與低調的質感，輕輕擺上梯形桌子，斜躺在窗邊，讓人愛不釋手。

圖／ 英奇室內裝修設計工程有限公司 提供

圖／ 英奇室內裝修設計工程有限公司 提供

（Matt）

文章來源：設計王

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