Bonjour！老宅翻身成SOHO族的法式靈感基地

隨著工作型態的轉變，「自由工作者」成為許多人夢寐以求的職業，身為將工作融於生活的SOHO一族，如何打造兼容愜意優雅生活，又能擁有高效工作環境的空間，就成為居家設計的一項重要追求。

本案為一家四口的夢想家，設計者考量屋主自由工作者的職業、興趣及小孩的成長變化，以「彈性設計」建構「與時俱進」的生活場域，讓「家」能作為洽談、工作的地方，同時享有獨處的愜意，以及溫馨的親子時光。

圖／寬象空間室內裝修有限公司提供

生活型態單純的屋主，在每天接送小孩上學後，便會回到家中，以一杯香氣四溢的咖啡與早餐開啟充滿朝氣的一天，坐在角落靜靜沉澱思緒、收集靈感，在明亮的光影間專注投入工作中，30 坪混搭風老宅因而在巧思擘劃下，將格局重新配置，幻化為閒適自在又滿足工作機能的空間，設計師以橫向的空間尺度，鋪展出流暢開闊的生活動線、完善的收納機能；同時藉由縱向的時間軸，透過靈活設計滿足現在與未來的需求。整體精準掌握格局比例，以柔和的圓弧線條語彙，勾勒天花、主牆及橫樑，輔借「弧與弧」之間的對話，將家庭圓融之意隱喻其中；同時透過精心的留白設計，在一張一弛對比中，蘊藉出一股靜態的抒情律動。

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甫入空間，全室採用重視自然的「法式殖民風格」，以純淨素雅的白色為基底，循序引介繽紛洋溢的色彩，架構出一席和諧的視覺美感。入門處的特色露台保留了原始建築的脈絡及裝潢精髓，裸裎天花結構及遮光罩，延續優美的弧形元素，搭佐菱格狀洞洞板、百葉窗、綠意植栽、人字紋木地板，醞釀出沉靜休閒的舒活情調；原始的磚牆立面，重新以二元設計平衡白、灰兩色，演繹當代空間語境。

公領域利用可收起的鐵件玻璃折門，巧妙化身住辦合一的分界，創造一氣呵成的開闊視野，同時利用2公分的「脫鉤設計」讓天花橫樑與電視主牆，看似分離卻又協調一致，前後落差的進出面，締造出立體的視覺效果，客廳前由白鐵焊接的掛鉤設計，能做為健身器材及吊掛植栽裝飾，沙發背牆採用幾何式上下櫃，形塑集舒適、美感、質感於一體的空間語境。私人領域以優雅的弧形設計為主軸，創造流暢動線與和諧視覺，搭佐清新柔和的色彩浸潤下，不論白晝黑夜，皆能享受截然不同的居家風景。主臥房採用大尺度的「架高和室」設計，讓屋主能彈性放置床的位置，以及增加或下架床鋪張數。梳妝台特別使用門片設計，化解「鏡子對床」的風水禁忌。

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（Yun）

文章來源：設計王

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