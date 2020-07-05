吃貨的夢想天堂！餐廳大於客廳的格局規劃

對於南歐家庭來說，餐廚空間最能群聚家庭的溫馨時刻！因此在坪數有限的情況之下，西班牙設計團隊 Egue y Seta 運用開放式格局規劃客廳、餐廳與廚房，但整體來說餐廚部分佔據較大坪數，方便屋主招待親友在此用餐、閒聊、甚至是小酌一番。

臥房與公共空間以櫃體作為隔間機能，上方及靠牆之處輕綴綠意植物，愜意地平衡了磚牆與鐵件的生冷質感，再搭配塗刷成海洋情韻的粉藍色牆面與衛浴門，慵懶舒適的度假氣息就此展開！

圖／VICUGO FOTO、Egue y Seta提供

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（ Angie ）

文章來源：設計王

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