給學生更好的生活空間 5坪超有設計感的宿舍

追求更好的更活品質不是只有上班族或家庭才有的權利，許多必須離鄉背井在外租屋的學生族群也希望在有限的空間中獲得家的溫暖，比起台灣制式老舊的學生宿舍和校區附近不慎理想的租屋環境，歐洲國家的空間設計觀念不分年齡與位階，希望讓學生也能享受「有設計」的居住空間。

烏克蘭設計工作室 I N N O I Design 不被空間大小所侷限，在僅僅 5 坪的出租公寓內，運用北歐設計鮮明的色塊、並客製化複合機能的床組，連廚房和餐廳休憩空間也絕不馬乎。

狹窄的空間中每個家具都不能只有單一功能，像是入門的床組靈感來自於工業住宅的閣樓設計，將床架墊高後階梯下方就形成了大量的收納空間，灰藍色系是北歐風的正宗代表，配上活潑的珊瑚粉與流行的標語在牆面，不用耗費太多預算就能打造年輕的風格。為節省地坪以洞洞板牆面取代吊櫃和落地櫃，加裝層板就可以自由規劃出想要的收納方式；洞洞板跨越一扇白鐵玻璃隔間一路延伸到廚房牆面，輕隔間讓小坪宅不至於被切割，廚房增設淺櫃也可以用來放置雜物。

廚房後方帶入露台休憩的概念，流線型的單椅搭配粉色與天藍，上方巨型的白色吊扇猶如夏日的太陽花一般盛開，一旁同樣活用洞洞板，在狹小的學生宿舍裡絲毫不顯壓迫，賦予夠用之外更有品質的生活。

圖／I N N O I Design提供

圖／I N N O I Design提供

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（Angie）

文章來源：設計王

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