突破小坪數困境！日本第一名廚打造夢幻廚房

廚房的演變與現代人生活有著密不可分的關係，其不僅是成就飲食文化不可或缺的一環，更是滿足日常飲食需求的重要場所。臺灣廚具發展從早期以講究功能的三件式不鏽鋼廚具、國產廚具為主，隨後受到歐洲美學思潮的影響，逐漸提升至「品味」的層面，業界因而大量引進歐化廚具、美式廚具等樣式。

近年來，因應開放式空間的興起、家庭成員的互動頻繁，消費者除了注重廚具的視覺美感、個人風格，也越來越重視整體的耐用性及大空間收納，尋求在美學與功能之間的精妙平衡。

來自日本的首席廚房設備品牌Cleanup廚具，擁有65年專業廚具製造的經驗，有別於一般製造商制式化的規格設定，日本Cleanup廚具更強調「創造心靈滿足的飲食與居住文化」。

因此，旗下系列廚具汲取日本收納功能的精髓及義大利藝術美學的設計，打造兼具實用與美型的機能廚具；其風格也隨時代潮流不斷調整、變化，朝向多元化的型態發展，體現出與時俱進的創新精神，藉此創造更高的附加價值。

此外，Cleanup量身訂製的客製化服務，揉合更多人性思維的體貼細節，從坪數格局、風格搭配、實用機能、氛圍營造等一應俱全，為現代家庭建立起溫馨歡聚的核心價值。

圖／竹桓股份有限公司提供

小空間大利用 展現收納高度彈性

隨著時代變遷，臺灣的社會結構已由大家庭邁入「小家庭」的組成，受限於小坪數的空間型態，廚具的「收納機能」成為至關重要的條件之一。

來臺長達十年的日本Cleanup廚具，熟稔於臺灣人的家庭組成及使用習慣，延續日本當地卓越的技術優勢和高規格的品質管理，並秉承先進的服務理念，成功打造出全方位的精品廚具。Cleanup臺灣代理商林杏蒼經理表示：「若將歐系廚房規劃應用在臺灣，要完全發揮空間坪效確實有難度，但日本Cleanup廚具透過全盤考量及精算空間，比起歐系廚具多出30%的收納容量，加上符合人體工學的電動、手動升降、分類盒、口袋工具盒等功能配件，以『小空間大利用』的廚具規劃，在既定的空間中展現高度的彈性利用，簡直是都會區小家庭的福音。」

至於，如何成就廚具「耐用性」與歷久彌新的外觀，則取決於廚具的材質本身。由於臺灣屬於海島型氣候的國家，容易導致廚房潮濕發霉，日本Cleanup廚具採用了可回收的不鏽鋼素材鑄造桶身來取代塑合板，不僅防潮耐熱能力佳、不易損壞，也成功將環保理念落實於居家生活中。

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林杏蒼經理表示：「Cleanup廚具除了擁有強大的收納功能及實用性，對設計美學也下了非常多的心力。旗下風格包括日式禪風、北歐風、鄉村風、現代風等，更因應潮流，推出年輕時尚的工業風、文青風系列廚具。

像是Cleanup旗下的CENTRO系列，其散發獨特粗獷的況味，又兼具細膩質地，同時結合高科技抗汙浮凸不鏽鋼檯面，以及水槽櫃內的萬用工具盒，令人耳目一新。而STEDIA系列中的橡木紋及深色質感，為居家空間鋪陳出沉穩優雅的人文格調，紛紛受到消費者的青睞。」日本Cleanup廚具的專業與用心，小至一瓢一杓的收納細節及日常使用習慣，大至整體的風格呈現與未來的實用性規劃，賦予現代廚房全新的美學定義與文化內涵。

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（陳寬茵）

文章來源：設計王

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