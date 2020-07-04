日本最高星巴克 不喝咖啡也要去朝聖！

名古屋2017年4月開幕的JR Gate Tower商場，除了有來自全日本最火紅的餐廳之外，還有全東海最大的BIC CAMERA、UNIQLO、GU，而15樓則是JR Gate Tower飯店，另外，還有全日本最高的星巴克Starbucks！除了戶外空間以外，室內有100多個座位，每一區都是落地的玻璃窗，都可以看到名古屋的景色。

圖／擷取自網路

全日本最高的Starbucks舒適座位設計讓人捨不得離開

喜歡去日本的人除了各式各樣的精美伴手禮必買之外，很多人也會到Starbucks去看有沒有日本限量的商品或是各種杯款。所以如果到了名古屋去玩，絕不能錯過全日本最高的Starbucks，位於超好逛JR Gate Tower的15樓，室內是挑高的設計以外，還有戶外的座位，可以眺望名古屋市區內的風景！

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一杯咖啡配上一片美景人生中的小確幸

JR Gate Tower位於名古屋車站旁，而在15樓的Starbucks空間非常大，室內採挑高設計，且有一部分的坐位是玻璃屋，採光相當的好。天氣好的話建議坐戶外的位置，就好像一座小公園一樣非常舒服﹔坐在戶外座位一邊吹著風，一邊喝著典藏手沖咖啡，一邊欣賞名古屋的市景，非常的愜意。如果是傍晚的時候去的話就更棒了可以看到浪漫的日落呢！

（Irene）

文章來源：Woman House

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