IKEA好評Top10 這些高CP值商品你家都有嗎？

日前IKEA 推出了「使用者好評推薦」評價機制，讓你購物能更有方向！而2020首度公開由此評價機制選出的「好評商品Top10」，讓你作為購物時的參考，畢竟IKEA滿滿的商品，每次走進去總是不知如何挑起，所以這個評價機制篩選出的前幾名好物，可以讓你下次去選購時知道從何下手！

玲瑯滿目的IKEA商品要怎麼買才不踩雷？

IKEA秉持著讓人創造更美好的生活，從2018年底起，有加入會員的朋友們，在實體分店或線上購物後，就會收到「IKEA購物商品滿意度調查」，會員便能針對所購買的各項產品留下評分與評價，7個工作天後能在官網上看到意見，也將成為IKEA日後設計與推薦產品的依據。

IKEA 首度公開消費者心中五星好評商品排行，第一名也許你會有點意外，居然是鯊魚玩偶，但可別小看這隻鯊魚，在社群軟體上他可是非常爆紅的一個商品，另外，第二名是售價僅19元台幣，大部分去過IKEA購物的人應該都買過的BÄSTIS毛絮黏把，第三名也是追劇必備的小物，則是KLIPSK床上托盤，這可是宅在家在床上用電腦的聖品啊！

鯊魚玩偶。圖／擷取自Ikea官網

BÄSTIS毛絮黏把。圖／擷取自Ikea官網

KLIPSK床上托盤。圖／擷取自Ikea官網

消費者好評第四名到第十名，分別為第四名的RASKOG推車，「容易組裝、實用的分層收納讓所有物品一目瞭然。」、「無論是浴室、廚房或梳妝空間都好用。」。而第五名為台灣平均每10戶就有一戶擁有的FORSIKTIG兒童安全腳凳，無論是放在浴室當坐凳，或拿來給小朋友當洗手腳凳，都很合適。

RASKOG推車。圖／擷取自Ikea官網

FORSIKTIG兒童安全腳凳 圖／擷取自Ikea官網

第六名則是擁有多種不同的收納功能的KALLAX 層架組，第七名為TEVALEN 收納櫃，可以收納各種雜物，其簡約設計、網籃層板，能一目了然上面的物品！第八名你肯定不陌生，那就是FRAKTA 環保購物袋，容量超大與耐用材質，出門採購相當方便！第九名則是可以收納在床底下的PÄRKLA 收納盒，第十名則是廚房好夥伴，BEVARA 袋子封口夾 30 件組，含多種顏色及尺寸，能解決各式各樣需要封口的食品或物品，也能利用顏色做分類。

在 Instagram 查看這則貼文 IKEA Taiwan（@ikea_taiwan）分享的貼文 於 PDT 2017 年 3月 月 15 日 上午 2:50 張貼

PÄRKLA 收納盒。圖／擷取自Ikea官網

BEVARA 袋子封口夾 30 件組。圖／擷取自Ikea官網

好評的前十名商品你家有幾種呢

另外還有幾項員工私心推薦的必買清單，包括NORDEN折疊桌、有25年保證HÖVÅG雙人獨立筒彈簧床墊、喜歡鐵道的小朋友們一定會超愛的LILLABO基本型玩具火車20件組、還有宅在家必備讓你坐下就再也不想站起來POANG系列扶手椅，這麼多口袋名單，下次去IKEA就可以採購這些高CP的商品囉！

（Irene）

文章來源：Woman House

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