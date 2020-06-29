臥榻更美好！14坪公寓的木作整合收納術

小空間裡生活機能要做好做滿，最考驗設計師的整合能力，常見的手法就是將單一場域複合多項功能，如同餐桌與廚房吧台合併，一張桌子可以滿足做菜、吃飯甚至閱讀工作等各種需求；或是極簡化生活家具，選擇形體小巧的沙發和櫃體騰出更多地坪，但香港室內設計公司 Sim-Plex Design Studio 卻用已經退流行的木工整合了居家生活所需，還善用「臥榻」創造更多舒適的休憩與收納空間！

針對客廳整合， 在小空間多半將電視牆壁掛，刪除電視櫃或選擇最簡約的櫃體設計，但這間小坪宅卻反其道而行，用木工設計長型電視櫃，靠左側多設計了直立式收納櫃體，電視被木作包覆避免反光；特別將電視櫃深度加寬變成臥榻，形成家中天然的休憩區域，一旁延伸出頂天電器櫃具備邊桌、茶几、餐桌與椅凳，同一個空間因為訂製家具的不同可以滿足各種生活需求。

臥室也使用相同手法，靠窗側設計了腰高臥榻，就近享受窗外美景之餘掀開木蓋下方還有足夠的收納空間；算好衣櫃與床鋪的距離，中層抽屜式櫃體化身化妝台，使用更便利也省下擺放化妝椅的空間。雖然說系統家具相對於木工便宜許多，但是木作訂製能夠更完美整合空間，對於小坪數來說或許更划算喔！

圖／Sim-Plex Design Studio提供

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（ Angie ）

文章來源：設計王

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