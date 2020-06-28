陸地上的小船 老件船板混搭在地情感

13 坪三明治輕食店，可以很簡約，也可以有些獨特的創意與韻味！對店主來說，希望這家店不僅有讓人讚不絕口的美味，也能讓顧客在這裡找到感動的能量、在這裡續寫人生故事的詩篇。因此，以「老件新作。一艘小船」的概念，讓它乘載著故事、美味與在地情感，讓更多人來到這裡，如乘船般，充滿未知的雀躍！

圖／ 亞維空間設計提供

老件新作如一艘小船

設計總監 Joanna 在國外看到這些從舊船拆卸下來的船板時，欣喜萬分，因為這樣的老件不僅稀有罕見，更有著充滿故事性的能量張力。將之運用在這間輕食店的靈感，來自於船板蘊藏著歲月軌跡、船家的艱辛，還有不同國度間旅人的事蹟，帶著粗獷感的木船板，以混搭色彩堆疊與店招融合，成為來往人潮令人注目的焦點牆面！

而國外運回的古董門片，襯著優雅窗花，復古磚牆框上縷空菱格線條的鐵窗，光影穿透間，是有距離不疏離的內與外，流轉其中的人事物，各自精彩，細細品味，每個角度都如一幅畫。

圖／ 亞維空間設計提供

圖／ 亞維空間設計提供

有距離不疏離的內與外

老件新靈魂的面貌，開啟味蕾，也開啟每個人的心扉。紅磚牆與古董窗、異國風與木層架，圍塑出來的氛圍，每一回眸都有話題與亮點！復古磚牆框上，以菱格線條的縷空鐵窗，襯著優雅窗花，在鎢絲燈泡映照下，彷彿來到六十年代。帶有斑駁感的古董門片，以顯眼的綠，呼應磚牆的紅，加上雕花鐵件，演繹出獨特之美。把店名與商品圖像一起設計於招牌上，以創意小趣味讓路過的人們增加印象度。起個早帶本書，來到店裡點份輕食，邊看著窗外的熙攘，邊譜寫這一天的精彩！

圖／ 亞維空間設計提供

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圖／ 亞維空間設計提供

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輕食餐飲佐美麗窗景

復古小花磚砌成的迎賓櫃台，調和出清新美感；可開式雕花窗框，讓外帶族群可以快速取餐。店內圍繞弧面牆的木桌板與彩色木椅，顯得繽紛又有趣；牆上的展示空間，以輕巧的水管與層板打造而出，放置植栽與擺飾小物，讓進入店內的第一眼，就是感官的愉悅。

圖／ 亞維空間設計提供

（ 亞維空間設計 ）

文章來源：設計王

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