注入遊牧民族的靈魂 戶外家具致敬美好夏日
美國建築師Frank Lloyd Wright 曾言：「研究自然，珍愛自然，與自然親近，它永遠不會讓你失望」。近年吹起的戶外休閒風潮，不僅改變了人們的生活風格，讓許多人在放鬆休閒之際，紛紛投向大自然的懷抱，此潮流亦提升了戶外家具的製作工法，為乘坐於上的人們，帶來如室內家具般的舒適感受，模糊了室內與戶外家具的界線，為親近自然帶來更好理由！
創意發想 機能再提升
當年遊牧民族與戰場士兵使用的沙漠帳棚與野外設備，為人們在戶外生活體驗上開創了新局面，這些器材具備的輕盈簡便、快速成型與收納形體設計特色，創造了容易攜帶、輕鬆拆卸組裝等特質，為野外生活帶來舒適無虞的美好感受。發展至今，戶外家具不僅保留這些特質，其外觀與機能更趨多元，不只在材質上的選擇能夠承受風吹、日曬、雨淋等各種天候狀態的挑戰，其設計感與美觀機能，更要能凸顯使用者的個人風格，有些以簡潔的線條，詮釋當代的設計樣貌，有些則透過創新的材質、富創意的構思、精緻細膩的工法，帶來更新奇有趣的戶外家具樣貌。
在設計上不受侷限、創作作品橫跨多項領域， 設計頑童Philippe Starck 今年首度與B&B Italia 合作帶來的「Oh, it rains ！」，就以醒目的外型與隱藏於其中的雨遮機能，帶來令人驚艷的全新創作，如高牆般的大型靠背造型，更為乘坐其中的人們創造出專屬的私密環境。此次為了打造「Oh, it rains ！」，Philippe Starck 特別研究當年遊牧民族與戰場士兵所使用的戶外設備，融合了當時的設計精隨於這款全新的座椅中，以兼具實用與完善的設備，為此作注入獨一無二的靈魂。
阿根廷建築設計師 Daniel Germaninji所帶來的「Solanas」系列， 則依據他對戶外體驗的敏銳度與熱情，還有過往在烏拉圭Solanas 海灘度過的美好夏日時光致敬，透過柔和的圓角結構將他這段難忘的回憶融入創作之中。此系列不僅是Gandia Blasco 與建材品牌Cosentino 首度合作帶來的完美創作，其所使用的材質更集結低維護與耐用特性於一體，特別適合戶外空間使用！
（ Shelley ）
文章來源：設計王
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