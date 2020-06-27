注入遊牧民族的靈魂 戶外家具致敬美好夏日

美國建築師Frank Lloyd Wright 曾言：「研究自然，珍愛自然，與自然親近，它永遠不會讓你失望」。近年吹起的戶外休閒風潮，不僅改變了人們的生活風格，讓許多人在放鬆休閒之際，紛紛投向大自然的懷抱，此潮流亦提升了戶外家具的製作工法，為乘坐於上的人們，帶來如室內家具般的舒適感受，模糊了室內與戶外家具的界線，為親近自然帶來更好理由！

創意發想 機能再提升

當年遊牧民族與戰場士兵使用的沙漠帳棚與野外設備，為人們在戶外生活體驗上開創了新局面，這些器材具備的輕盈簡便、快速成型與收納形體設計特色，創造了容易攜帶、輕鬆拆卸組裝等特質，為野外生活帶來舒適無虞的美好感受。發展至今，戶外家具不僅保留這些特質，其外觀與機能更趨多元，不只在材質上的選擇能夠承受風吹、日曬、雨淋等各種天候狀態的挑戰，其設計感與美觀機能，更要能凸顯使用者的個人風格，有些以簡潔的線條，詮釋當代的設計樣貌，有些則透過創新的材質、富創意的構思、精緻細膩的工法，帶來更新奇有趣的戶外家具樣貌。

在設計上不受侷限、創作作品橫跨多項領域， 設計頑童Philippe Starck 今年首度與B&B Italia 合作帶來的「Oh, it rains ！」，就以醒目的外型與隱藏於其中的雨遮機能，帶來令人驚艷的全新創作，如高牆般的大型靠背造型，更為乘坐其中的人們創造出專屬的私密環境。此次為了打造「Oh, it rains ！」，Philippe Starck 特別研究當年遊牧民族與戰場士兵所使用的戶外設備，融合了當時的設計精隨於這款全新的座椅中，以兼具實用與完善的設備，為此作注入獨一無二的靈魂。

阿根廷建築設計師 Daniel Germaninji所帶來的「Solanas」系列， 則依據他對戶外體驗的敏銳度與熱情，還有過往在烏拉圭Solanas 海灘度過的美好夏日時光致敬，透過柔和的圓角結構將他這段難忘的回憶融入創作之中。此系列不僅是Gandia Blasco 與建材品牌Cosentino 首度合作帶來的完美創作，其所使用的材質更集結低維護與耐用特性於一體，特別適合戶外空間使用！

Solanas 系列結合鋁型材與高耐用表面材料，帶來容易維護、耐用性強等優點。圖／Living & Design 住宅美學 No.128提供

Antonio Citterio 2020 新作Hybrid，融合室內與戶外的空間韻味，成為氣候與空間的完美裝飾。 圖／Living & Design 住宅美學 No.128提供

將耐風化的樹脂柳條手工編織成富紋理特色的座椅，Cayman 戶外沙發低矮的造型猶如發出放鬆心情的邀約。 圖／Living & Design 住宅美學 No.128提供

B&B Italia 與深澤直人再次攜手合作帶來的Ayana 系列，以獨到的語彙演繹充滿愉悅感的東方色彩。ㄒ

Magis 的 Air chair 從首度亮相至今，已發展出扶手椅、折疊椅版本，藉此達到更多人對家具用品的需求。 圖／Living & Design 住宅美學 No.128提供

強調如漂浮在海面小島般舒適宜人，Brioni Sofa 島嶼沙發以各種形狀、尺寸，發揮空間極大化的無限可能。 圖／Living & Design 住宅美學 No.128提供

Oh, it rains! 系列除了吸睛的主體與充滿機能的特色， 亦提供不同大小的抱枕配件，打造更舒適的乘坐體驗。 圖／Living & Design 住宅美學 No.128提供

Meteor 花園流星群結合照明與椅凳機能，由LLDPE塑料打造而成的堅固特性，使其不因燈光受熱而產生不良影響，亦能抵抗戶外各式天候狀況。 圖／Living & Design 住宅美學 No.128提供

（ Shelley ）

文章來源：設計王

>>訂閱房市電子報，房市消息不漏接

延伸閱讀

簡單不複雜 無印風＋工業風原來這麼搭！

轉角遇到「書」 將畸零地轉為舒適的收納空間

北歐風日光植物宅 讓你在家好好發懶！