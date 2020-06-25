不擁擠的小宅收納設計！20 坪輕工業原木公寓

如果沒有辦法滿足居家最基本的收納需求，再漂亮的設計也會隨著日常生活而掩蓋掉風格與美學，淪為滿是缺點的空間，尤其是現在小坪數當道，加上購物的方式從實體轉為網路，買東西變得更便利後家中的雜貨小物數量也越來越多，居家裝潢中能夠收納大量的用品卻又不會造成生活空間擁擠變成了現代居家裝潢最重要事情。

位於日本名古屋的 20 年小公寓雖然有許多收納櫃但是卻阻礙了室內動線又嚴重佔據地坪，經過日本室內設計公司 EIGHT DESIGN 翻新並規劃一系列開放式木作收納，不管是居家基本的掃除用具到男主人收藏的 CD 、吉他和單車都有良好的存放空間。

家中雜物很多的時候在設計上就比較適合減法設計，簡單木地板配上輕工業風的水泥天花，管線就是設計的一部分；運用單價較低的膠合板訂製符合空間的開放式層架，更能有效的利用到家中的畸零空間進行收納，像是玄關層架結合洞洞板設計，可以放置球鞋、背包和休閒用品，也能騰出更多地坪用來停放單車；電視牆整面開放式收納櫃省去櫃門，讓書籍和生活雜物直接堆放，創造自然的生活感，比起有門片的系統櫃來得輕巧，床邊的蜂巢式木櫃取代床頭櫃，一系列開放式櫃體降低壓迫之外，也讓屋主養成將東西擺放整齊的好習慣！

（ Angie ）

文章來源：設計王

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