市中的翠綠風景 Vittaria Café 書帶蕨咖啡

專業、興趣、夢想，當三者合而為一，被整合在同一個空間場域時，會碰撞出什麼樣的火花？Vittaria Café 書帶蕨咖啡，從蕨類種群的名稱出發，以咖啡與烘培為經、植物與健康為緯，用知識與理念打造出的自然系咖啡館，當中每個角落都蘊含店主人對生活風格的願景，也為親子友善空間做出最好的詮釋。

以蕨類植物為重心

緊鄰桃園藝文特區，書帶蕨咖啡以純粹的白與綠，如雨後新葉般展開清爽的自然風印象。業主是在職任教的老師，此外也擁有自己的農場，開店的目的正是想為友善環境與推廣食農教育盡一份力。

店舖由業主自宅改建而成，建築外觀部分漆成純白色，運用線板營造歐式的簡約感，並在沿窗與一側店門處加上吊架，讓綠植得以延著潔白外牆向上攀附、恣意生長，這些長勢喜人的立體植栽，無論從店外觀瞧還是臨窗而坐，都是一道獨特的翠綠風景。

走進店裡，自上方垂落的蕨類植栽，正是書帶蕨咖啡給人的第一印象。除此之外，一改屋外的純白，暖白色被帶進室內的空間設計中，木材質則被應用在吧台、吊櫃的飾面和餐桌椅上，溫馨的配色和自然材質的應用，更令人感到親切適意。

店內設有不同的座位型式，包括沙發區、卡座區、吧台區和包廂，為顧客提供不同的座位選擇，也帶來更多元的空間體驗。

（成舍設計 復興二部）

文章來源：設計王

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