越南「深井式」綠建築 打造天然的光源及空調！

圖／KHUÔN STUDIO提供

越南胡志明市是典型的熱帶型氣候，夏季炎熱高溫，建築為了達到降溫及通風，採用特殊建材與設計，發展出獨有的特色，以適應當地濕熱的天氣。來自越南建築團隊KHUÔN STUDIO，對於環保相當重視，致力於運用建築本身的結構與綠化設計，來取代大量安裝空調設備，成就以「節能」為指標的綠建築。

為了讓光源及自然風深入室內深處，設計者顛覆一般橫向佈局的設計思維，打破樓層疆界，以貫穿整體的縱軸脈絡創造出「深井式」建築，搭配鏈接每個區域的橋樑，讓空間有了無盡尺度的延展。

建築外觀採用混凝土砌築，並於中段保留孔隙，內部空間則多處設有不同角度的天窗開口，加上婉轉流暢的圓弧設計，成功導引陽光與涼風入內，形成天然的光源及空調。

建築團隊KHUÔN STUDIO，以純粹的白色為主、溫潤的木質為輔，化繁為簡，搭配穿透感十足的植筋式樓梯、透明玻璃隔間，並在角落處予以留白，藉此增加空間通透明淨的飄浮感。

四處佈滿綠意植栽，不僅是填補了建築的空白處，也提供淨化空氣的功能，帶來朝氣與活力；局部綴以精美的復古花磚、圖騰壁紙點亮空間，相輔相成，構築自成一格的空間美感。因應公領域層層疊疊的秩序，空間內部則降低起伏的視覺，以低床底、平行檯面為主，藉此平衡空間層次，賦予舒適平靜的居家生活。

圖／KHUÔN STUDIO提供
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（Dannie）

文章來源：設計王

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