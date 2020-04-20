房屋裂漏水問題 如何從室內裝修中改善

買房是人生大事，如何裝修又是一門學問，要如何在最少資金內將房屋裝修發揮最大效果，又兼顧居住生活品質？

在居家裝修工程中，需要注意的細節較多且繁瑣，更需要有相關的專業知識或透過專業設計師從旁協助，倘若找尋的設計團隊欠缺專業經驗、工法知識不足，不但很難要求工班用對的工法施作，還可能會影響到後續居住安全，衍生出更多不必要的困擾。

房屋在進行裝修前，常常有些隱藏在房屋的問題沒有事先被診斷出來，住進去後才發現惱人的狀況一堆，尤其是老屋翻修，容易發生年久失修，出現漏水、電線老舊，或者原有基礎結構不良等狀況，如果沒有在重新翻修前以正確的工法先處理，事後往往難以補救了。

本期發哥(戴雲發)邀請到從事室內設計裝修業已有三十幾年經驗的今硯設計張明權工務主任(以下簡稱張主任)，針對房屋室內裝修中，最常遇到的房屋裂漏水、滲水問題，為我們講解該如何更有效解決。

Ｑ(發哥)：常有消費者購屋後，發現每次下大雨時，會有雨水從窗戶邊滲進來，長時間下來，導致窗戶下方因潮濕出現油漆澎起的現象，該如何從裝修上進行補救呢？

Ａ(張主任)：因台灣位處地震帶，颱風多，降雨機率又高，加上屋齡老舊或者建造時施工不當，都可能造成窗戶滲水，時間一久甚至還會產生惱人又不美觀的壁癌。如發生此問題是否需重新更換窗戶？建議要先判斷窗戶真正漏水的原因。

若是窗戶滲水(例如鋁料、膠條老化等問題)而非窗與牆邊之間進水，就直接套窗即可解決，不必全部拆除，這是最簡單有效的處理方式。

但若是牆面和窗戶之間有裂縫，或是窗框歪斜等原因，針對不同牆面有不同做法：若是磚牆結構，通常建議拆除窗戶重新施作為佳；若是RC牆面，則可使用俗稱「打針」的低壓灌注補強方式處理，將發泡劑打入牆壁裂縫中填補，以阻隔雨水滲入。

Ｑ(發哥)：裝了新窗沒多久，發現窗邊依舊有水滲進來，是什麼原因導致的呢？是否請張主任為我們說明其原因。

Ａ(張主任)：在進行安裝門窗工程時，會有一個「塞水路」的步驟，而「塞水路」的工作是指在窗框和牆面之間的縫隙灌注水泥砂漿固定，打入水泥砂漿後等待其完全乾燥，並在窗框與水泥的接合處填上矽利康加強防水。

由於打入水泥時，需等待一段時間下沉，如果趕工一下子打太快，水泥還來不及下沉又再打第二次，就有可能產生縫隙。若水泥砂漿打太多，乾硬後膨脹，則會擠壓到窗框而變歪斜。因此塞水路工程若沒做好，就有可能發生新裝好的窗戶產生漏水的情形。另外要注意的是，務必事先溝通由鋁窗工班或泥作工班施作塞水路，否則鋁窗師傅裝完就走，而泥作師傅也會以為是鋁窗工程會做。

Ｑ(發哥)：大樓外牆磁磚脫落，是否會導致雨水滲入牆面，造成室內牆面產生壁癌？該怎麼進行有效的處理？

Ａ(張主任)：公寓外牆可能因為年久失修或者受到地震影響，導致磁磚老化脫落，使無孔不入的雨水沿著外牆磁磚縫隙順勢滲透進入屋內，造成室內牆面產生壁癌。若想要徹底解決漏水問題，以紅磚結構的老屋來說，一旦有壁癌狀況，最完美的作法是內外牆面都要重新施作防水。

要注意的是，只整修自己樓層的外牆是不夠的，要連整棟樓層的外牆也一起重新整修，才能一勞永逸。但這樣的工程多半耗時費力，所花費的金額也較高，且在實際條件不允許外牆做防水的情況下，多半會著重室內重做防水來改善，但室內的每一層防水工程則必須要更仔細施作。

Ｑ(發哥)：有消費者詢問，泥作師傅在做淋浴間牆面防水時只塗了一半牆的高度，表示浴室上面不會噴到水，貼上磁磚就可以防水。實際過了一年，卻發現鄰房牆上的油漆產生脫落且有壁癌現象，是否是因此原因導致的？

Ａ(張主任)：衛浴淋浴間洗澡使用淋浴花灑時，很難控制水噴灑淋濕的範圍，而且熱水的水蒸氣會向上竄升，上方牆壁也會因此受潮，因此建議淋浴間牆面可以擴大防水範圍施作，從地板塗到天花板之上。例如加上天花板後高度為二米一，防水層可以向上塗到二米二左右，超過天花板的高度較好。

另外，磁磚雖然是防水材質，但難免因地震產生裂痕，而且磁磚背面益膠泥未必會全面塗滿，水就很容易從這些裂痕、溝縫滲入，然後產生壁癌，建議先做好壁面防水後，再做地面防水。不要小看水氣的滲透力，因為毛細孔虹吸現象的關係，衛浴的浴缸區和淋浴區建議都要將防水層拉高，以防萬一。

房屋漏水問題一直是民眾居住的困擾，而「老屋不安全，新建築就一定保證安全？」發哥一再強調，一棟安全的建築必須要同時兼具「優良的結構系統規劃設計」及「精準確實的施工品質」這兩個重點，建築才能達到真正的安全又有品質的保障。發哥建議必須著重源頭解決裂漏水問題，而不能只靠後續防水工程，根除漏水問題取決於一開始建築設計及施工的每個細節，以確保結構的施工品質，才是針對防漏水最有效的預防及解決之道。

牆體雖屬整體建築的次結構，但也是建築抗震的第二道重要防線，若能在結構工程中，就先將牆體品質顧好，則可大幅避免房屋裂漏水問題產生。

例如採用「Alfa Safe系統牆工法」，以一根鋼筋在加工廠中，連續彎折無斷點一體成形的系統牆箍筋，模組化精準度高，且牆的兩端圍束可發揮梁與柱的抗剪力及承載力之效果，更能強化結構安全，確保牆體達到防裂、防漏水的功效。

而在室內裝修工程中，建議消費者挑選室內設計公司時，必須從經驗與專業共同考量，若一味只用價格高低來衡量，真正住進去時才發現一堆問題則後悔莫及，買房裝修是一輩子的事，避免省小錢卻讓生活品質更差。

（戴雲發│理財周刊1024期）

文章來源：理財周刊

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