和室多功能 休閒兼孝親

和室是日本傳統房屋的設計，在台灣可做為多用途的空間，除了收納、孩子遊戲空間外，特力屋表示，常見規畫和室的區域，是利用客廳延伸的一部分，透過架高的木地板與鄰接空間做出劃分，可營造休閒空間，加上可關閉的拉門，可做為簡易客房，當父母來訪時，就成了現成的孝親房。

特力屋表示，木地板的劃分以及加上拉門，可以讓和室空間獨立，亦能保持與各空間的互動，只需要兩坪、相當於兩張雙人床大小的空間，即可做彈性設計，包括擺放簡易的和室椅、坐墊，當進入這個領域或坐或臥，營造可完全放鬆的空間。

此外，部分家中有行動不便長者的家庭，也可將之做為孝親房，不僅便於出入，家人亦可隨時關心長輩的狀況，對年長者而言，能隨時與家人保持互動更感安心。

除透過裝潢改造，家中有畸零空間也能打造舒適一隅，可利用塑膠地磚、地毯、人工草皮或安全地墊等做出簡易的空間劃分，加上坐墊、抱枕或懶骨頭，無論是獨自閱讀或親友共聚，相較一般的桌椅沙發，更可感受閒適的氛圍，且有別於裝潢式固定隔間，活動式的擺設更可自由彈性調整，將空間運用得淋漓盡致。

對於居家空間小的民眾，和室多會規畫收納空間，例如，將地板往上架高40公分，使用上掀式收納法、九宮格櫃。信義居家提醒，不妨先了解自己實際收納的需求，如果只是擺放棉被、換季衣物，就不一定要訂做和室九宮格櫃，可以找現成收納箱，按照高度訂做架高地板，在地板側邊做門片遮住即可，這樣的做法將更省錢。

信義居家提醒，施作和室之前，務必在底部加防潮布，可以阻隔地板的水氣，若居家環境較潮溼、櫃體有發霉可能，則需開除濕機做居家防潮工作。

（中國時報 洪凱音）

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