這個人超會生活！用廚具與雜貨打造居家的雜亂之美

剛裝潢好的房子總是乾淨整潔有新穎，除非時時刻刻都盡心維持，不然入住一個月後難免會變得雜亂，充滿「生活的痕跡」，相對於北歐那些整齊到不可思議的空間案例，或許日本人對於家的設計概念更貼近你我的生活！

日本 asami 是位超會生活的 Instagramer，在IG上面充滿著各種家的樣貌，與其把經常使用到的生活用品「藏」在系統櫃裡，不如挑選搭配居家空間的鍋碗瓢盆和器皿，讓它們變成居家最美的生活痕跡。

一字型廚房配上結合餐桌的廚房中島，流理台上沒有常見的櫥櫃，而是用層架取代封閉的門片式櫃體，鍋子、碗盤、醬料到咖啡用具等等都大方地展示在架上，下方的櫥櫃同樣也將常用的餐具收納在沒有門片的櫥櫃中；層板組成的客廳電視櫃不僅更適合擺放 3C 設備與雜誌，也方便擺放家飾品和室內植栽美化空間，位於採光面的開放式辦公桌擺放各式陶藝品，從桌面延伸到地面都有，但卻意外不顯紊亂，向外看去種滿小型盆栽的陽台，讓人有從居家種進入雜物選貨店的錯覺。

日本居家迷人的地方，就是善用這些日常小物去打造一個有生活感的居家，和簡潔到不太合理的住宅相比，充滿廚具、雜貨和內室培栽的空間雖然沒有整齊的樣貌，但卻更貼近你我的生活，有點亂的居家風格也一樣很美好！

（Angie ）

文章來源：設計王

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