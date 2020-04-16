融融暖意遞延情感意趣 4種精選餐廳設計！

餐廳，身為一家大小凝聚感情，共享家常美食的空間，不少人都十分注重餐廳空間的設計，希望能營造出舒適溫馨的氛圍，一研設計融合多樣元素譜出充滿暖意的餐廳溫度，本次就精選四種餐廳設計，讓餐廳成為家中包裹家人感情的美好場域！

冷暖共融美好新意

一研設計作品「謐境」，在餐廳空間中以木質結合大理石、鏡面，搭配帶有工業風的黑色鐵件燈管與漆成黑色的桌腳、椅腳，溫潤又不失大器，成為凝聚全家情感的溫暖空間，譜出溫馨又不失質感的時尚新意。

現代風尚鋪墊美好人情

作品「光蹤」在餐廳立面上以略深的木系元素搭配大面積茶鏡的設置，與櫥櫃及吧台的潔白形成鮮明對比，放大了空間並延伸視覺觀感，輔以洗鍊的鐵件燈具點綴下，藉著材質及設計的運用回歸「人本」，創造人情間的緊密連結。

明亮色彩塑造活潑意趣

在簡約明亮的就餐空間，運用活潑的色彩計畫，創造開放自在的空間體驗。在作品「微妙」中，設計師以木質餐桌輔以鮮豔亮眼的餐椅，在光線流轉間譜出柔和放鬆氛圍，搭配開放式廚房融合為一，溫潤開闊的空間讓家人間能輕鬆交流，創造溫馨記憶溫度。

沉穩簡鍊的自然風尚

「流梭」在餐廳設計上融以女屋主喜愛的深色木質感打造，廚房及餐廳以玻璃拉門區隔，置入灰色玻璃，讓空間感獲得延伸，貼牆設置整面櫃體強化收納，輔以皮質餐椅與個性燈具，讓小空間形塑沉穩簡鍊之感，給予一家人安心自然的交流場域。

（ Yun ）

文章來源：設計王

>>訂閱房市電子報，房市消息不漏接

延伸閱讀

DIY清新感吊架 為居家生活增添綠

讓家的質感「動」起來 5種活潑的顏色應用

既簡單又有個性 用「掛畫」來點綴室內空間