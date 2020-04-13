DIY清新感吊架 為居家生活增添綠

你家牆面是一片空白，空蕩蕩的完全沒有任何裝飾嗎？想為它填上精采風景，你除了能夠掛上畫作、塗鴉、刷塗上繽紛色彩外，也可以自己做個吊架，放上清新植物，將大自然氣息引入室內，活絡沉悶空氣。

今天就分享一個做法簡易，超適合夏天的清新吊架，讓大家趁著假日輕鬆DIY，為屋內點綴舒活綠意。（建議大家，盡量放置比較不會生蚊蟲的多肉植物或是空氣鳳梨等容易照料的植物，維持乾燥，別讓家中濕氣太重了。）

材料

壓克力圓盤2個

尼龍繩1捆

掛勾1個

木球4個(可視情況調整)

圖／A Beautiful Mess提供

作法

1.自行預估吊架所需高度，並測量下層吊架離天花板有多遠。量好後將這個數字加31公分再乘上2。例如下層吊架離天花板70公分，那就將(70＋31)X2=202。裁切好後將繩索對折打一個結 (如下圖所示)

2.使用與繩子粗細度稍微大一些的鑽頭，在壓克力盤距離邊緣約1.3公分處鑽4個孔。

3.穿入第一片壓克力，並在壓克力圓盤下方打結固定。

4.重複上面步驟穿入第二個壓克力圓盤。

5.將剩下的線打個結，並修剪成想要的長度。

6.穿入木珠，打上結或用打火機燒結使木珠停留在繩子末端就完成囉。

（May）

文章來源：設計王

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