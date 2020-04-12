大人版的木屋 一窺艾倫秀主持人的好萊塢別墅

圖／William Abranowicz 、Clements Design提供

以艾倫脫口秀紅（Ellen Show）紅遍全世界的艾倫‧狄珍妮秀（Ellen Lee DeGeneres），憑著幽默機智的對談方式和高超的主持功力，一舉入選富比士百大影響力人物之外，也授獲前美國總統歐巴馬所頒發的最高美國公民榮譽獎 ── 總統自由勳章（President Medal of Freedom with Distinction）。然而她最受大眾喜愛的，是那真誠毫不做作的個性及開朗豁達的人生態度，在歷經一波波煎熬的出櫃歷程後，依然勇敢面對異議、選擇做真正的自己 。

卸下螢光幕前生動活潑的主持形象，私底下的艾倫則喜歡恬淡寧靜的簡約生活，且對於充滿藝術和自然生態的環境特別嚮往，因此，買下了坐落於好萊塢的50年代老別墅，在知名室內設計師 Tommy Clements 與母親 Kathleen 的精心規劃下，以休閒的美式鄉村風為主軸，打造出舒適敞亮的居住環境。

圖／William Abranowicz 、Clements Design提供
圖／William Abranowicz 、Clements Design提供
圖／William Abranowicz 、Clements Design提供
圖／William Abranowicz 、Clements Design提供
圖／William Abranowicz 、Clements Design提供

設計師 Tommy Clements 憑著前衛的設計思維，大膽在室內「種樹」，並擷取大量的木質元素，藉由溫潤的木紋肌理與粗獷的線條語彙，凝鍊出自然人文氣息，完美演繹大人版的溫馨樹屋！

空間透過大面開窗、天井設計攬進豐沛的自然光，以散發濃濃復古風情的圖騰地毯作為隱形分界，搭配艾倫珍藏的藝術品、畫作、獨特的家具擺飾，展現出舒適不拘一格的居家氛圍。

圖／William Abranowicz 、Clements Design提供
圖／William Abranowicz 、Clements Design提供
圖／William Abranowicz 、Clements Design提供
圖／William Abranowicz 、Clements Design提供
圖／William Abranowicz 、Clements Design提供

圖／William Abranowicz 、Clements Design提供
圖／William Abranowicz 、Clements Design提供
圖／William Abranowicz 、Clements Design提供
圖／William Abranowicz 、Clements Design提供
圖／William Abranowicz 、Clements Design提供

（ 陳寬茵 ）

文章來源：設計王

>>訂閱房市電子報，房市消息不漏接

延伸閱讀

住在三角形的住宅中 東京 16 坪小宅這樣設計

誰說磨石子地只能在阿嬤家出現？還可以這樣變時尚

明亮的清透居家 享受被光氛包圍的美好時光！

工商時報 數位編輯
你可能還喜歡

永康商圈店家反應快 倒店潮已發酵

國泰營區地上權案 捲土重來

整型前後差很大！荒廢鐵皮屋蛻變為法式鄉村風

不敵疫情、租金壓力 千葉火鍋五甲店26日收攤