大人版的木屋 一窺艾倫秀主持人的好萊塢別墅

以艾倫脫口秀紅（Ellen Show）紅遍全世界的艾倫‧狄珍妮秀（Ellen Lee DeGeneres），憑著幽默機智的對談方式和高超的主持功力，一舉入選富比士百大影響力人物之外，也授獲前美國總統歐巴馬所頒發的最高美國公民榮譽獎 ── 總統自由勳章（President Medal of Freedom with Distinction）。然而她最受大眾喜愛的，是那真誠毫不做作的個性及開朗豁達的人生態度，在歷經一波波煎熬的出櫃歷程後，依然勇敢面對異議、選擇做真正的自己 。

卸下螢光幕前生動活潑的主持形象，私底下的艾倫則喜歡恬淡寧靜的簡約生活，且對於充滿藝術和自然生態的環境特別嚮往，因此，買下了坐落於好萊塢的50年代老別墅，在知名室內設計師 Tommy Clements 與母親 Kathleen 的精心規劃下，以休閒的美式鄉村風為主軸，打造出舒適敞亮的居住環境。

圖／William Abranowicz 、Clements Design提供

設計師 Tommy Clements 憑著前衛的設計思維，大膽在室內「種樹」，並擷取大量的木質元素，藉由溫潤的木紋肌理與粗獷的線條語彙，凝鍊出自然人文氣息，完美演繹大人版的溫馨樹屋！

空間透過大面開窗、天井設計攬進豐沛的自然光，以散發濃濃復古風情的圖騰地毯作為隱形分界，搭配艾倫珍藏的藝術品、畫作、獨特的家具擺飾，展現出舒適不拘一格的居家氛圍。

（ 陳寬茵 ）

文章來源：設計王

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