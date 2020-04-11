整型前後差很大！荒廢鐵皮屋蛻變為法式鄉村風

走在台灣街上，你一定會看到鐵皮屋，而且大部分都經年累月，留有鏽蝕的歲月痕跡，甚至看起來像荒廢建築，只差還沒有被拆掉。

相同的情景也在桃園街廓的一隅上演，而且還是一棟兩層樓、室內面積廣達200坪，看起來奄奄一息的老舊鐵皮屋，不過，他幸運的被亞維空間設計總監簡瑋琪改造成結合家具、家飾、布品的歐風複合式空間。而且不僅裝潢設計由亞維空間設計操刀，展場中的家具也是亞維空間專為法式鄉村風格打造的夢幻逸品，民眾不僅能在此品味別緻的鄉村風裝潢，還可以放心選購，不用擔心買到不符風格的物件。

整體空間為法式基底風格延伸到殖民地風格的完整設計，改造後的一樓作為家具展售場，二樓作為辦公室使用。

敞亮開放式商場以白色為基調，佐薄荷綠、灰藍色等色彩及復古地磚、木質地坪、窗簾等材質呼應戶外庭院，並運用優雅的屏風分區、分景，界定出玄關、客廳、書房、臥室等家庭空間，試圖營造溫馨氛圍，讓逛商場的訪客感受到家的溫暖，同時親眼確認家具在居家構圖中呈現的視感。猶如女孩整型的極大改變，令人由衷佩服設計總監的深厚設計功力。

Before

原址為長滿樹木，拼湊舊木板的鐵皮屋，看來岌岌可危、瀕臨倒塌。圖／亞維空間設計提供

After

經過翻新後變身引人注目的異國歐風外貌。甚至可以在此拍攝文青美照，向親朋好友炫耀。圖／亞維空間設計提供

Before

老舊的鐵皮屋雜草、樹木叢生，房屋結構也嚴重損壞，恍如廢墟。圖／亞維空間設計提供

After

引光入室滋養樹木的光亮角落，不著痕跡的將人與自然的距離大幅拉近。圖／亞維空間設計提供

Before

輕鋼架天花板及老舊地磚構成的破舊場域，雖然佔地寬敞，卻給人灰暗無光的閉塞感。圖／亞維空間設計提供

After

以復古鐵件、刷白木家具及門片圍塑通透又典雅的異國氣氛。圖／亞維空間設計提供

復古的吊燈及鑄鐵家具勾勒濃郁的法式浪漫情懷，讓少女眼睛為之一亮。圖／亞維空間設計提供

Before

拼湊雜亂的木板大多已不敷使用，地面狀況粗糙不平整亟待改造。圖／亞維空間設計提供

After

以材質不同的鐵花窗及毛玻璃構成的鄉村風屏風，與木質地面圍塑出美好寧靜的閱讀角落。圖／亞維空間設計提供

（May）

文章來源：設計王

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