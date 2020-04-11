整型前後差很大！荒廢鐵皮屋蛻變為法式鄉村風
走在台灣街上，你一定會看到鐵皮屋，而且大部分都經年累月，留有鏽蝕的歲月痕跡，甚至看起來像荒廢建築，只差還沒有被拆掉。
相同的情景也在桃園街廓的一隅上演，而且還是一棟兩層樓、室內面積廣達200坪，看起來奄奄一息的老舊鐵皮屋，不過，他幸運的被亞維空間設計總監簡瑋琪改造成結合家具、家飾、布品的歐風複合式空間。而且不僅裝潢設計由亞維空間設計操刀，展場中的家具也是亞維空間專為法式鄉村風格打造的夢幻逸品，民眾不僅能在此品味別緻的鄉村風裝潢，還可以放心選購，不用擔心買到不符風格的物件。
整體空間為法式基底風格延伸到殖民地風格的完整設計，改造後的一樓作為家具展售場，二樓作為辦公室使用。
敞亮開放式商場以白色為基調，佐薄荷綠、灰藍色等色彩及復古地磚、木質地坪、窗簾等材質呼應戶外庭院，並運用優雅的屏風分區、分景，界定出玄關、客廳、書房、臥室等家庭空間，試圖營造溫馨氛圍，讓逛商場的訪客感受到家的溫暖，同時親眼確認家具在居家構圖中呈現的視感。猶如女孩整型的極大改變，令人由衷佩服設計總監的深厚設計功力。
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（May）
文章來源：設計王
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