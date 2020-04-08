融入綠意、光影、書香 舊夯土建築蛻變圖書館

坐落於中國浙江省青龍塢村的圖書館膠囊旅館，原為一座老舊建築，長存古老的夯土結構、山牆屋頂及桁架，其充滿神祕的色彩與悠揚韻律，兀自地顯現鮮明的文化象徵符號，待人細膩破譯。而四周環繞青翠蓊鬱的群山，如詩如畫的情境畫面在此凝結、積澱，感染著思緒，讓人流連不已。

Atelier Tao+C 設計事務所肩負使命，細膩解讀建築與地域的因果關係，透過新舊融合的溫潤筆觸，將之改造成富含文化意蘊的圖書城及20間客房。設計者依循原始的建築脈絡，以「刪繁就簡，溯本清源」為主軸，拆除所有地板及隔屏，並揚棄過多繁複的裝飾材料，還原空間純粹本質，採用木材框架及波紋塑料版重塑山牆屋頂，保存古雅的韻味。

此外，設計者運用精緻小巧的木結構開口，點綴於夯土牆面上，並在屋簷下設置天窗玻璃，以及與地面水平雙向摺疊的窗戶。

東側三層樓高的玻璃帷幕，則模糊室內邊界，白天時靜納了自然光、綠意與動人景致，開啟人、空間與大自然的三方對話。反之，當夜晚來臨，室內溫暖的人造光則照亮了戶外環境，如同一座燈塔，為長途跋涉的旅人引路。

圖／Atelier Tao+C提供

圖／Atelier Tao+C提供

大廳閱讀區以階梯形的半圓形凹坑造型，形塑寫意悠閒的座位區，密密排列的至高書架利用當地的竹子所製成，擺上書籍，體現出人類文明興盛的寫照。

設計者以九個台階為一個單位打造樓梯，層疊婉轉的形式，描摹出崎嶇彎折的山路，走在其中，經由爬坡、停留、休憩、探索等一連串的過程，伴隨書香與光景，即是反應自然與人文溫度，映射精神世界的最佳解答。

（ Dannie ）

文章來源：設計王

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