既簡單又有個性 用「掛畫」來點綴室內空間

以室內設計來說，適度的留白除了能給予觀者更多的想像空間外，還能保持喘口氣的彈性。不過那是在「適度」的前提下，許多人的家裡普遍都以白牆為主，但這樣一來，過度的白色調很容易給人一種沉重單調感，反而失去家應有的柔和舒適了！

如果你最近想要為家中過多白牆改頭換面、又不想花太多錢的話，也許考慮使用「掛畫」，以下為住宅美學為您所彙集的使用掛畫的優美設計，設計就是人和空間的對話，讓我們一同來鑑賞設計師的獨到之處吧！

雅砌創意事業有限公司

精緻的線板天花與漫射的光線，充滿風味的客廳是招呼客人最重要的場域，雅砌創意事業有限公司於《藝術人文唯美宅 》作品中在典雅的客廳背牆設置了四幅整齊有秩序的黑白畫，不僅不會搶走氣派客廳的風采，反而還成為最佳的綠葉，讓空間的層次感進一步提升。至於臥房的一隅所需要的則是溫暖與適度的詼諧，在簡約的調性中以高度不一、長短不齊的掛畫加以組合，讓臥室可愛舒適。

圖／ 雅砌創意事業有限公司 提供

圖／ 雅砌創意事業有限公司 提供

里歐設計

跳動的格柵天花與客廳背牆宛如雙胞，在名為家的曠野上自由奔馳，以白色系、木紋與拋光石英磚為主的空間裡，里歐設計的作品《延‧繹》除了在天花板與背牆上做出動感的線條外，也採用了馬的掛畫加以輔助，就算是色調簡單的空間，也彷彿會動一般。

圖／ 里歐設計 提供

帆栩設計

繽紛的設計不會拒絕更多、更豐富的歡樂因子，帆栩設計的作品《玩味俏皮居》於客廳採用灰色背牆與人自行拼貼木地板為基礎，並採用顏色豐富的抱枕與座椅，鮮明的黃、橙、藍讓空間如同充滿笑容一樣，而大大小小、錯落有致的掛畫更是一絕，就像是馬戲團又多了新成員，展現更濃厚的俏皮韻味。

圖／ 帆栩設計 提供

天達室內裝修設計

寧靜的北歐風空間最常見到單純乏味的白牆，66坪舒適雅宅裡再平凡不過的客廳因為兩幅花朵意象的掛畫，讓客廳多了一絲動人的生命韌性，至於兒童房則以隨意於邊桌擺放可愛的卡通圖案款式，連同布偶與玩具汽車，形成小孩子最佳的活動空間。

圖／ 天達室內裝修設計 提供

圖／ 天達室內裝修設計 提供

（ Matt ）

文章來源：設計王

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