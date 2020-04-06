誰說磨石子地只能在阿嬤家出現？還可以這樣變時尚

二十年之間，台灣的房價翻了好幾倍，過去能夠買得下 50 坪公寓的錢現今可能連小套房都買不起，許多人不是決定以租賃取代購買，不然就是朝中古屋、小坪宅下手，對於裝潢也盡量從簡，反倒是願意多花一些預算在家具軟件等「帶得走」的居家設計；而這股藉由家具、配飾和軟件裝潢居家的熱潮因為變化性高又能創造空間美感，原本投入裝潢的預算也逐漸移轉到居家裝飾上。

座落於巴黎街道上的老公寓翻新後變得十分唯美，但內部其實沒有太多帶不走的裝潢，室內風格諮詢公司 Sandrine Place 從時尚品牌 Marie-Sixtine 挑選了許多質感配飾，在老派的素材上創造獨特的優雅風格。

冷灰色和嫩粉的牆面由設計師 BaptisteLegué 利用粉色調絨球裝飾有了不一樣的詮釋，柔軟的材質聚集成家的溫暖，而拼接成的形體比傳統掛畫、時鐘等傳統裝飾品得來更有變化性；被認為是早期台味代表的磨石子，被融合在粉紅牆面，由黃銅製的水龍頭和鑲嵌上的工業復古水槽，擺放精緻的北歐豐餐廚具，反倒是讓磨石子牆變成端景的主角，配件只是襯托。

在公共空間維持素雅俐落的裝潢，用精緻且具有代表風格的家具單品營造家的氣質，進入私人空間，用木工打造海螺般的床架，走入床鋪的空間顯得更為私人；床邊牆面由綢緞睡衣發想，柔美的質感蔓延在牆面上，角落的雲朵燈又把氣氛帶入一點童話感，細緻的金屬燈飾伴隨粗針織毛毯一起出現，讓精心設計的空間透過軟裝變成品味日常，具備生活感的質感單品在空間裡發揮了比硬體裝潢更有效的氣氛營造，堆疊出這間巴黎小公寓的唯美詩意。

（Angie）

文章來源：設計王

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