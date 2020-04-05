讓背包客好好「桑」一下 這裡的膠囊旅店有三溫暖

日本自助旅行越來越夯，很常聽到出國一趟竟然比國內旅遊還便宜，這些訣竅除了抓準廉航特價時機，挑選高 CP 值的住宿也是關鍵！

不讓 Airbnb 專美於前， 2017 年 12 月開設的東京惠比壽膠囊旅店 ℃ sauna + sleep 結合三溫暖＋旅宿， 讓背包客們可以用便宜的房價在附設的桑拿設計洗去旅途的疲憊，然後舒服的進入一床乾淨舒適的睡眠空間。

圖／℃ sauna + sleep Ebisu提供

傳統日本人對於三溫暖的印象是大叔們才會去的場所，木製包廂空間很簡陋又擁擠，絕對吸引不了年輕人和女性客群，但這間由長坂常建築設計事務 Schemata Architects 操刀的桑拿膠囊旅店將精神鑲嵌在建材裡，打造出讓年輕族群也會想住一晚的簡約設計。

帶著傳統三溫暖色彩的米色木片營造溫暖的空間主體，在格局規劃、硬體設計與指引標示等等套用北歐設計；融合芬蘭浴（Sauna）的概念，由Löyly（蒸氣） 和 Warm pillar（冷水）交替下，旅人可以輕鬆體驗到桑拿的舒適快感。首先淋浴洗淨身體後進入寬敞的木製蒸氣室，用香草經由水澆淋在 90 度的高溫岩石上，享受芬芳的蒸汽淨化毛細孔，然後進入冷卻淋浴間恢復一下方才的蒸悶感，冷卻水溫提供 15、20、25、30 四種，可以選擇最舒適的溫度，然後再次進入蒸氣室，翻覆 2 – 4 次後旅程的疲憊全都被蒸發，帶著輕盈的身體進入膠囊倉柔軟的床鋪好好休息一晚，隔天充飽電力再度踏上旅程。

圖／℃ sauna + sleep Ebisu提供

℃ sauna + sleep 距離東京惠比壽駅僅需步行 1 分鐘的距離就能抵達，以桑拿為主題的膠囊旅店除了住宿能享受外，支付 1,000 日幣就能享受一小時的桑拿，後續追加每小時為 500 日圓，單純小憩一晚最便宜也只要 1,500 日幣，而桑拿＋住宿的組合僅花費 4,900 日幣就能無限次享受芬蘭浴，不管是夏天還是冬季，對於自助旅行和背包客來說，能好好「桑」一下的旅店絕對是必須！

（ Angie ）

文章來源：設計王

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