注意防火！導致居家火災的前三名原因是這些

台中市消防局分析火災原因前3名，包括爐火烹調、電氣用品使用不慎及菸蒂引燃。消防專家建議，選購有安全標章的電器，並於家中安裝「住警器」，保障居家安全；消防局也提醒民眾應遵守「人離火熄」、用電「不超過負載」等原則。

台中市消防局表示，台灣地狹人稠，考量治安防盜，民眾習慣於建築物的陽台處、女兒牆及對外窗戶等處裝設鐵窗，若發生火災，易阻礙逃生動線，為避免發生遺憾，建議家中裝設鐵窗，需預留逃生口及安全動線。

消防局提醒，爐火烹調應遵守「人離火熄」，並裝設防空燒裝置，當鍋內水份燒乾時，鍋底到達一定溫度時，裝置會自動關小火或關閉；當油鍋起火時，切勿用水去撲救，應先蓋鍋蓋、關爐火瓦斯、再關抽風機，溫度尚未降低前，切勿貿然打開，避免復燃。

消防局提醒，應遵守「5不1沒有」，包括用電「不超過負載」，避免同一插座或延長線連接過多高功率電器（如電鍋、熱水瓶、電熨斗等）；電線「不綑綁折損」，避免通電熱量無法逸散，持續蓄積導致起火。

另外，插頭「不潮濕髒汙」，避免積汙導電，造成短路著火；電源插座「不用不插」，及電器及電線周圍「不放可燃物」；「沒有商品安全標章」的電器不買不用。

消防局呼籲，吸煙人士務必養成隨手熄滅煙蒂的習慣，菸灰缸內應置放「水」，將菸蒂確實熄滅，並定時清理；丟棄菸蒂的垃圾桶，可選用不鏽鋼等不可燃材質，避免復燃；另外，民眾家中可安裝「住宅用火災警報器」，24小時偵測室內火警，減少意外發生。

（中時 張妍溱）

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