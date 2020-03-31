防疫狂潮 冷氣清潔需求激增

夏天腳步近了，近日白天氣溫飆破30度，由於冷氣使用頻率高、髒汙累積快速，現在保養、DIY清潔正是時候；隨新冠肺炎疫情升溫，特力屋觀察，近2周冷氣清潔服務需求較去年同期激增2成，因為專人保養、清潔，不僅將冷氣內的濾網、熱交換器清潔得更徹底，消毒殺菌劑也能消滅清潔劑難以殺死的病毒和孢子等，讓夏天吹冷氣將能更安心。

民眾若自行DIY清潔，重點是濾網及熱交換器，特力屋好幫手建議，冷氣開始使用後，濾網每2至4周清潔一次，用清水沖洗即可，若有毛屑髒汙再用濕布擦除，避免使用硬質毛刷的刷具，以免拉扯濾網造成破損。

想加強居家防疫、要求空氣品質，特力屋好幫手建議，民眾可額外加裝濾網強化過濾效果，部分廠商甚至推出專業級靜電空氣濾網，採用與N95口罩相似的靜電濾淨原理，以及專利技術不織布，可強效過濾病菌，且安裝簡易，自行裁切合適尺寸後利用雙面膠即可固定；其他的空氣循環設備如空氣清淨機及除濕機等也適用，能提升空氣過濾效能，減緩冷氣沾染髒汙。

濾網後方金屬的熱交換器則可使用專用的清潔劑溶解髒汙，再用清水噴灑洗去清潔劑即可。

然而，機體內無法拆卸或DIY清潔的零件，如鼓風扇以及熱交換器的內側更容易積累髒汙，且不易清潔，民眾應避免自行拆洗冷氣，以免造成機體及電子零件損壞，得不償失，建議交由專業團隊處理，利用高壓清洗機及專業藥劑，加上細緻的人工刷洗，徹底深度清潔。

時序即將進入4月，量販店愛買表示，當氣溫漸漸升溫時，民眾對冷氣、空調等家電的購買意願會提高，師傅也有足夠的安裝時間，為刺激買氣，量販店加碼空調單筆滿5000元現折500元(特定商品除外)。

愛買建議，民眾選購空調時，可選擇比原本坪數再多一些的空調機型，這樣可讓室溫降的比較快速，有效省電達30％；以10坪客廳為例，可往上一階選擇2.5噸機型，若房間有西曬問題，建議選擇3噸機型。

（中國時報 洪凱音）

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