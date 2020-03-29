傳統衛生紙架太無聊？這5款超可愛！

衛生紙是大家每天必會用到的東西，而家中的衛生紙捲筒架，總是無聊又難看。日本雜貨充滿趣味的創意和發明，小小物品能讓生活隨時充滿便利性，而日本所使用的衛生紙都是捲筒式衛生紙，因此延伸出各種有趣的捲筒衛生紙架，今天我們就來看看5款超可愛捲筒衛生紙架，相信能為乏味的生活增添不少趣味。

超可愛捲筒衛生紙架，不但充滿便利性，更能增添家居趣味

1、 竹籃衛生紙架

這款竹籃衛生紙架有著貓耳朵形狀的外觀，以竹籃編織設計，共有八種不同的顏色可以選擇，非常精緻可愛！使用方式非常簡單，只要將竹籃內的圓桿取出並裝上捲筒衛生紙之後，便可以抽出一張張的衛生紙。

2、森林動物衛生紙架

這款衛生紙架推出了獅子、大象、熊和山羊4款森林動物，使用方式都非常簡單，只要將捲筒衛生紙從後方放入，再掛上牆壁或架子上即可使用。

3、帳篷衛生紙架

沒想過帳篷也能變成衛生紙架吧？這款帳篷衛生紙架，外觀是簡單明亮的黃色帳篷，打開帳棚後方的小釦子，取出中軸固定捲筒衛生紙後，就能輕易地取出衛生紙。帳篷衛生紙架除了可以放在桌上使用，上方的掛勾更可以用來將衛生紙架掛在牆壁上使用。

4、拍立得衛生紙架

這款衛生紙架是以古早拍立得相機造型為發想，以吐出底片作為設計概念，從細縫裡拉取衛生紙，增添家居或浴室裡的趣味。

5、馬力歐炸彈衛生紙架

如果你是瑪利歐迷，對於這個瑪利歐炸彈一定不陌生。這款超可愛的捲筒衛生紙架在日本推出後，便引起一波搶購潮。

創意，為生活帶來便利，增添無限的趣味

將平凡無奇的小物加入許多創意，讓生活變得更為方便又有趣，日本人的巧思實在是很讓人佩服。以後到日本旅遊，除了藥妝必買外，記得另一個千萬不能錯過的就是「雜貨」了。

文章來源：Woman House

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