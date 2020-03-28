絕對能騙過你的眼睛！用噴漆把牆壁變透明

街頭藝術是一種創作於公共場域的視覺藝術，當中塗鴉藝術也隨著時代變遷而廣為人知及被接受。世界上有很多出色的街頭藝術家，每一個都有自己的風格，而綽號Vile的葡萄牙藝術家Rodrigo Miguel Sepulveda Nunes有著超凡的技巧，只要給他顏料噴漆罐，他就能讓堅固的牆壁變透明！

在 Instagram 查看這則貼文 💥 V I L E 💥（@vile_graffiti）分享的貼文 於 PST 2018 年 1月 月 15 日 上午 5:58 張貼

在「Vile」字型大洞，填補上後方的風景，成了牆壁透視畫

Vile從1998年開始進行街頭塗鴉創作，當時只有14歲的他已經才華橫溢，創意十足。除了創作逼真的肖像畫，更創造出3D視覺藝術。他選擇了「透明牆壁」的想法來操作，在堅硬的牆壁上畫出了逼真的「Vile」字型大洞，乍看之下變成一道透視牆壁，讓許多民眾直呼不敢相信自己的眼睛。

在 Instagram 查看這則貼文 💥 V I L E 💥（@vile_graffiti）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 12 日 上午 10:19 張貼

如今Vile已經是一名備受認可的塗鴉藝術家了，在國際上也有一席之地。很多著名的企業主動及和政府組織邀請他合作，比如德國歐寶汽車OPEL、TMN電信管理網、Worten和葡萄牙紅十字會等等。

Vile同時跑遍世界各地進行街頭藝術，更多次參加街頭藝術節，例如阿爾莫多瓦的「阿爾瑪特街頭藝術節」、德國的「風格會議」、亞述爾群島的「蔚藍節」、埃斯托爾中心大會的「埃斯托爾會議」等等，創作了很多令人驚嘆的精彩作品。

在 Instagram 查看這則貼文 💥 V I L E 💥（@vile_graffiti）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 27 日 上午 9:55 張貼

路過時不被多看一眼的牆壁，經過Vile的巧手，頓成細緻的藝術作品

Vile錯綜複雜的街頭藝術讓我們能夠透過牆壁看到外面，藝術真的很不可思議！如果喜歡Vile的作品，就追蹤他的IG看更多厲害的街頭藝術吧！

文章來源：Woman House

>>訂閱房市電子報，房市消息不漏接

延伸閱讀

找到回家的理由！台北40坪住宅打破你的想像

引入自然之景 打造如詩如畫的療癒空間！

長大了也可以有童心！用粉嫩色打造大人們的住宅

讓設計師又愛又恨！｜國外推Adobe系列地獄鑰匙圈，崩潰檔名超有感