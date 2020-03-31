30年老宅 展現北歐簡約之美

一般超過30年的老宅空間，大都有動線不順暢及格局不符合現代居家使用的問題，這個案子，擁有良好採光是一大優勢，亞維設計總監簡瑋琪提到：「調整格局與動線之後的空間，在光的穿透下，展現猶如身處北歐的美好感受，是我想帶給屋主一家人的禮物！」

圖／亞維空間設計提供

格局重整動線流暢 美好日常

由玄關至客廳，再進入書房、餐廳、廚房，動線的流暢感，如美妙的樂曲。書房一側規畫一字型書櫃，另一側擺放書桌與鋼琴，搭配格窗式門片，彷彿欣賞畫作般。而廚房區域打掉原有牆面擴大備餐檯空間，以白色系搭配復古花磚，深具北歐感。

足量層櫃滿足收納 簡潔空間

從玄關至客廳，以高低不同的層櫃連結L型設計的電視牆面，展現整體性，也運用足夠的層櫃做完整收納，整體空間更加俐落簡潔。餐桌旁的餐邊櫃，無論置放電器用品或是各式物品，都能讓視覺感到舒適。

衛浴空間重新規畫 放鬆紓壓

對現代人來說，衛浴不僅是重要的放鬆場域，原有衛浴空間過於狹小，亦無乾濕分離，透過設計巧手，將公衛浴及主臥衛浴打造成飯店式設備，身心靈徹底紓放。女孩房以大量的白展現歐式調性，窗邊原本的畸零空間，打造成臥榻區，成為亮點。主臥強化舒適感，透過光的照映及木的溫潤，展現大器格局！

（亞維空間設計）

文章來源：設計王

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