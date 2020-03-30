世界首座跨境纜車站！從中國到俄羅斯只要3.5分鍾

能想像出國遊玩不是坐飛機或船，而是搭乘纜車從一國跨境到下一國嗎？最近由荷蘭建築團隊設計的「布拉戈維申斯克(Blagoveshchensk) 纜車站」將啟動橫跨俄羅斯與中國的纜車，承載著遊客跨越國境，欣賞中國與俄羅斯邊境絕佳的美景。

圖／UNStudio提供

這座纜車將連接中國的「黑河市」與俄羅斯的「布拉戈維申斯克」兩座城市，橫跨中國東北的黑龍江，擁有2條纜車線和4個車廂，各可容納60名乘客，7分鐘的旅程，在纜車上只需運行短短的三分半鐘就能抵達另一個國度，以全新方式體驗旅行。

布拉戈維申斯克纜車站身為文化交融的舞台與奇幻旅程的推手，以兩座城市間悠久的聯繫─黑龍江的意象為設計概念，將這條冰封的河流具象化，構築出如冰山一般的建築景觀，並在江面建造一個朝向黑河的高架景觀台，從纜車到達月台後構築出Blagoveshchensk城市的回顧意象。纜車沿線會順著江邊的金色沙灘移動，拉出欣賞自然景觀的軸線。

為了直達市中心黃金地帶，整體建築以高架形式設計，月台以階梯方式層層堆疊出一座城市看台，匯聚文化焦點。友好開放的動線讓遊客從抵達月台後能穿越商業、美食、文化等空間。纜車站的屋頂設計成了高架式城市公園，與江邊景色相呼應，讓車站悄然隱於自然景觀中。

（ Yun）

文章來源：設計王

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