列印你的城市！廢棄塑料變身街道美景

人類累積的塑膠垃圾數量龐大且與日俱增,使得地球汙染問題日趨嚴重,甚至導致海洋生物因為被塑料纏繞變形、死亡等結果。

而流入海洋中的塑膠垃圾隨著時間、日曬崩解散佈於海洋表面,滲透於自然食物鏈中,影響蜉蝣生物、魚類及鯨魚,最後又被人們吃下肚,溶入我們的血液及淋巴系統中,導致健康危機。為了遏止情況加劇,世界各大國家紛紛制定限塑政策,希望從人們的生活習慣開始減塑,一起保護地球。

而科學家們則是致力於研發可分解塑膠的方式及再利用方法試圖解決問題。像是荷蘭設計公司 The New Raw 的「Print Your City」項目,就探索了塑膠垃圾的可能性,將回收廢棄塑膠利用回收設備及機械手臂以3D列印的方式重製,創造獨特的公共設施。

透過這個項目,當地公民可以回收家園中的塑膠垃圾作為「新材料」,並依據自己的喜好設計外型和功能,為城市一隅打造不同風景。

藉由這個計畫,公民也能了解塑料回收的過程及循環經濟的概念,進一步凝聚向心力,喚醒環保意識。目前,市民們已經成功列印出自行車架、盆栽、座椅等3000多種設計,且回收了4噸塑膠垃圾,頗有成效。

