明亮的清透居家 享受被光氛包圍的美好時光！

「光」作為空間中的奇幻魔術師，無論坪數大小、格局是否方正、景深是否狹長，只要引入充沛採光，就能美化整體居家，營造全室敞朗明亮、開闊通透的視感。擅長居家規劃的一研設計，便以光影為名打造出自然清透的宅邸，讓居者無時無刻享受美好光氛的包裹，在躍動光影中鋪敘居家活力氛圍。

圖／一研設計制研所提供

明亮開放的色彩計畫 以光感提升記憶溫度

在一研設計《微妙》一案，運用明亮開放的色彩計畫，營造整體耀眼光感。設計師將原先狹小陰暗的格局重新規劃改造，移除隔牆釋放空間，創造敞朗通透的視覺體驗。整體色調以白色為基底，光線透過白色窗紗進到室內，盡顯居家柔和清新之美，搭配木質的溫潤、鐵件的型態、虛實的線條，在幾何形面的轉折之間，塑造躍動的光影之姿，在有限的小坪數中賦予家的溫馨，提升記憶溫度。

流光弄影 輕譜居家清新層次

光影婆娑，映照在潔白的牆面上，隱約的紋路跟著光體流動，空間反饋著靜謐微影，展現舒適的愜意感。《流梭》這一空間作品，運用軸線之間依比例劃分出空間場域，在縱軸線底打造整面落地玻璃拉門，引進大量的自然光於屋內，搭配白色基底，包裹一室的清亮通透。在水平翼內則導入燈光照明，將二平行採光映射於天花板，創造如穹頂般的弧線，並在延伸廊道天花間置入崁燈，點亮整體空間，遞延居家淡雅柔和的光感層次。

森林中灑落的光 賦予居家自然生機

《森光》一案藉由大面窗引入充足自然光，隨著輕拂起的白紗簾隱隱灑落，放大整體視感，在木紋軸線遊走下，賦予居家自然生機。原本天花的樑柱因設置不良影響公領域空間，設計師也利用單側的間接照明，不但消彌視線障礙，也將燈光隱藏於內，營造一室明亮清靜的美好。

素雅光氛 遞延詩意人文

自然光透過紗簾映照入內，明亮而柔和，沉靜舒適的光感與灰色調家居相得益彰，營造一室素雅光氛。《采韻》作品中藉由大面窗、玻璃摺門、玄關區的鏤空隔屏，塑造層層遞進的光感軸線，如草書體中行雲流水的字符，將開闊躍動的光影流轉於一室間，輔以臨窗書房、電視牆的打燈與全室極具詩意的燈具，擘劃一室溫潤淡雅的人文意境。

（Yun）

文章來源：設計王

>>訂閱房市電子報，房市消息不漏接

延伸閱讀

找到回家的理由！台北40坪住宅打破你的想像

引入自然之景 打造如詩如畫的療癒空間！

長大了也可以有童心！用粉嫩色打造大人們的住宅