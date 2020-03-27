坪數雖小但舒適度滿分！4.5 坪 Airbnb輕巧提案

圖／ELIE METNI 提供

現代旅遊住宿，如傳統的飯店商旅和近年盛行的青旅及背包客棧外，Airbnb 的興起已變成住宿的熱門選擇。最初的概念來自於付不起房租的兩個年輕人，想到在租屋客廳擺放空氣床（Air bed）並附上早餐，提供給需要落腳歇息的短租客就能夠賺取足夠的房租，誰知道這種「air bed and breakfast」的租賃模式竟然演變成今日旅客的熱門首選！

經過改良後的 Airbnb 概念不再是「把自己的家租給別人睡」這麼簡單，屋主開始在房屋設計下功夫，不只可以睡到舒適的床鋪，在超過三四千個城市中，旅客可以尋找到新奇的住房，如樹屋、教堂改建、豪華露營車、船屋之外，即便是一般公寓模式，在內部裝潢上也有各種風格可以挑選，為了讓旅客更親近在地生活，基本上都規劃有廚房空間方便旅客料理食物。

但可別以為只有獨棟或者百坪以上才住得舒適，這間只有 4.5 坪的超迷你潔白 Airbnb 小歸小但是廚房、寢室和獨立衛浴一應俱全，可以提供 2 人舒服入住。小空間運用白色和鏡面擴大僅兩米寬的地坪，套用露營車配置，將笨重的床架放置在底端，下方做開放式格狀收納；全室訂製家具不僅可以靈活運用，連插座、電線、洗衣機、小冰箱等等都一併設計進去提升整體性，短租迷你生活卻好享受。

圖／ELIE METNI 提供
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（ Angie ）

文章來源：設計王

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