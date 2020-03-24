上海新踩點地標 全中國最高的朵雲書院

最近上海又多了一個新的踩點地標，全中國最高的書院就落腳在上海！

擅長打造魔幻現實場景的中國建築團隊Wutopia Lab，八月剛在中國最高的上海中心大廈52層，打造了全中國最高的書店「朵雲書院」，集結了閱讀、藝術展覽、品牌文創、社交休閒、絕佳美景等於一體，為繁忙的上海帶來療癒的質感空間。

這座直入天際的最高書店分為黑、白兩個區域，在寓意「山水」的白色區域內，利用拱形書架構成連綿的山洞，讓人如入山間之徑；而寓意「秘境」的黑色區域，則如入書中迷宮，凸顯「山水中國、人文理想」意境。連接「山水」與「秘境」的則是兩座空中花園，可群覽繁華上海市景，也用作舉辦各類文化活動。

「朵雲書院」設計以白色抽象山圍繞著層層疊疊半透明書架作為設計概念，邀請遊客從彎曲入口逐步探索書店的藏書，而在盡頭處的落地窗前，則可居高臨下地眺望城市天際線以及下方的壯麗景色。

為了提供讀者一個更寧靜舒心的空間，書店還設置了一個黑色書房，以弧形書架圍繞的方式，打造靜謐無擾的閱讀空間。除此之外，同樣位於52樓有一座以Tiffany藍打造的咖啡館，嵌在白色半透明的書架之中，盡頭則是另一間粉紅色的甜點屋，柔和的粉藍色調交織在白色空間中，為沉靜環境增添放鬆活潑的空間氛圍。

（Yun）

文章來源：設計王

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