引入自然之景 打造如詩如畫的療癒空間！

擅於打造「療癒空間」的仝育設計，長年研究「環境心理學」對人的影響，在著墨設計時，除了致力於機能與美型兼具的實用空間，更細心照顧居住者的身心靈需求，期望以更自然、更人性的方式，達到人與自然和諧共存的境界。

接下來，就讓我們從「海暮色」及「明水森林」這兩個案例，端看仝育設計如何透過設計巧思，完美結合戶外景色與起居空間，體現如詩如畫的絕美場景，並演繹出居住者獨一無二的生活哲學吧！

Case 1 海暮色

本案毗鄰海岸、傍水而建，擁有海景第一排的絕佳視野，莊媛婷、鄭瑞文總監汲取海邊旖旎風光、峇里島的休閒況味，以雋永雅潔的當代筆觸，描摹出「寓生活於自然之景」的頂級私人會所。面對開闊的海面，公領域以全然開放的空間型態，將渾然天成的窗景融合天地視野，沿著水景緩慢引入室內，牽繫起人與自然的美善關係，寧靜安詳的氛圍由此蔓延而開。設計者精準拿捏空間的結構與比例，以一道鐵刀色木樑劃分兩廳，聯袂天與壁，延

伸出疏闊恣意的視覺感受；環境以海景之色為主、暮色之彩為輔，在沉穩內斂的色調遞嬗間，凝鍊出深海的「靜與美」。立面獨特的壁板，彷若海砂與岩石的堅硬質地，輕柔素淨的地坪，搭配一席土褐色的絨質地毯，鋪張出海中沙洲的意象，兩兩交織，既詮釋了與自然共生的清雅境界，也普現空間剛柔並濟之美。

窗邊一隅，採鏤空設計並鑿出攀援而上的樹景，佐入嵌燈及鳥隻裝飾，細膩刻劃出自然樣貌；蜿蜒拾階的窗邊臥榻，形塑於樹下眺望海景的理想，予人貼近水天一色的自然情致。

此外，設計者運用錯落有致的鐵件、木質層板，勾勒出海邊棚架的形態，輔借屋主的收藏、擺飾妝點，細膩展現其獨到的個人品味與風采。主臥擯棄繁複的裝飾語彙，以簡約淡雅的調性，揉合光景、綠意、木色等元素，輾轉鋪陳舒心寫意的氛圍。落地窗外的空間，形似觀景台，讓人在晨曦暮色更迭中，褪去煩囂、拾回清寧，感受真實的詩意。

Case 2 明水森林

借鑑豪邸「明水森林」之名，設計師引用水韻、樹形的自然語彙，以療癒的美學因子為媒介，共構起生活、藝術及自然的三方對話，同時在一派簡練優雅的語境中，揉入溫潤的石材與木質，將氣氛提升至心靈層次，直觀地呈現東方禪境的精神內蘊。

公領域採用樸質素淨的純白為基底，綴以一抹清湛艷藍，使通透靈動的空間，暗藏出奇不意的戲劇效果；橫幅展開於眼前的落地窗，模糊了室內外邊際，當日晷月影隨時序變換，如詩如畫的框景，鋪述出場域的非凡價值。天花以流暢豐潤的弧線，形構海浪繾綣的樣貌，隨著光影恣意流動，更將「水」之柔美貫穿全室。沙發背牆藉由「仿形仿韻」的抽象手法，以木皮密密鋪排，勾摩「樹冠」意象，加上簡潔俐落的溝縫設計，使之涵容當代人文美感。

餐廚區立面利用植物壁紙媒合木作飾板，豐富多元的視覺層次，堆砌出亞熱帶島嶼的自然面貌。天幕與餐桌採用同樣的材質，形塑湖面相映的空間雅趣；而懸掛於上方的摺紙造型吊燈，唯妙唯肖，宛若停棲鳥群，為餐敘氛圍捎來一絲暖意。

主臥在輕奢質韻裡注入自然圓潤元素，採以「陰陽調和」的東方哲學，成功於冷暖之中取得精妙平衡。天花板以柔和圓弧語彙勾勒，內覆木皮，構築了場域溫度；牆面大理石壁板細緻的紋理，對應壁紙，在大地色溫柔的撫觸下，呈現一動一靜的的韻律美感。

（Dannie）

文章來源：設計王

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