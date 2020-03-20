甜滋滋的「多肉花藝」 親手打造最美的母親節禮物！

2020年初，因新型冠狀病毒影響，全台國中小皆延後開學，讓許多在職場打拼的媽媽笑說增加「甜蜜負荷」。

隨著一年一度母親即將到來，園藝體驗品牌「有肉」，在 2020 年母親節規劃多種專為「企業活動」設計的手作活動，以療癒的「多肉植物」為主軸，帶來花藝、植栽、甜點等多樣化類型，並加入了「鏡子」的巧思，藉由鏡子的意象，反映出在體驗的過程，可以更加認識不同面向的自我，而使得自己散發更有自信、更美麗的特質，獻給每位在職場工作的媽媽，因為成為了媽媽，我們都是比昨天更好的自己。

透過多肉花藝、多肉組盆，享受一場讓人心情放鬆的多肉花藝體驗，讓每位參與的來賓都能理解植物、感受自然的團體課程，親自動手與植物互動能直接帶來療癒的感受。特殊設計的粉嫩的愛心盆器，搭配不同樣態的綠色系多肉植物，享受種植出一盆多肉組盆的溫心時刻，點播率超高喔！

看著肥肥嫩嫩的多肉植物，從挑選、脱盆、栽植到設計，跟隨植栽設計師的指導下，第一次組合盆栽就上手！

如果你喜歡的是甜滋滋的母親節，推薦馬卡龍糖霜課程，親手「種」出一盆甜點，將康乃馨結合仙人掌造型，繪製喜歡的圖樣，適合親子一起來同樂。

亦可選擇在母親節來場多肉療癒巡禮，從多肉植物導覽開始，最後將會親手將繽紛多肉種植於繪製著經典康乃馨圖樣的陶盆，藉由一場手作活動，即是園藝治療的開端，將完成品帶回家，在每次的照料、觀察植物的生長，就是讓生活平靜舒壓的好方法！

（Dannie）

文章來源：設計王

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