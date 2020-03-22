建築輕量化趨勢 一起來認識輕隔間

當您擁有人生的第一棟或第Ｎ棟的房屋時，心裡一定是既開心又喜悅，但也一定會有些許的緊張加不安，因為室內裝修是一門不簡單的學問。大部分的人會委由設計師加以設計並負責安排裝修；少部分人會依照心裡的藍圖，自己找尋工班，再自行與負責的工班一邊討論一邊進行施作，進而完成所有裝修。

近幾年來室內裝修中的隔間牆，已從傳統的磚牆改為質輕的輕隔間牆，輕隔間不僅可以減輕建築的重量，當地震來臨牆體不幸倒塌時亦不容易被壓傷。

本期發哥(戴雲發)邀請到祥羽工程有限公司林梅君負責人(以下簡稱「專業廠商」)，與各位一起來認識室內裝修裡的輕隔間工程。

輕隔間是一種採用質量輕的鋼架做為骨架，再搭配板材而加以拼接成的隔間工程。它起源於國外，其前身是木作隔間工程。因為具備防火性、施工迅速且板材可回收等優點，再加上近幾年來建築法規修訂及環保意識抬頭，使得輕隔間逐漸成為社會大眾普遍採用的室內隔間裝潢工法之一。

Ｑ(發哥)：一般輕隔間的板材種類繁多，民眾該怎麼挑選？是否有市面上較常用且比較推薦的板材種類呢？

Ａ(專業廠商)：輕隔間的板材種類多樣，舉凡：石膏板、矽酸鈣板、水泥板和灌漿板等等，市面上頗受青睞、使用普遍、價格親民、可塑性高及具備防火效能的，下列以常見的石膏板及矽酸鈣板為例來介紹。

一、石膏板：

石膏板是一種以專用紙包覆石膏而成的板狀建材，具有防火、耐震、隔熱及隔音等效果，有多種種類以及規格，一般居家常用的為普通石膏板，其規格多為9mm、12mm和15mm，這些數字代表的是板材的厚度，不同的厚度其效用當然不同，厚度愈厚的板材，耐撞程度愈高、防火性能愈強、隔音效果愈佳，當然價格也比較高。

二、矽酸鈣板：

矽酸鈣板則是由石英粉、矽藻土等許多原料，經過多道的程序製作而成的板材，具有防火、防潮、隔音及防蟲蛀等多項優點，同樣有多種種類及規格，居家常用的為6mm、9mm以及12mm，其數字一樣是代表不同的厚度具有不同的效用，厚度愈厚的，效果愈好，但價格也愈高。

Ｑ(發哥)：在隔間工程範圍裡分為乾式隔間與溼式隔間，兩者分別是什麼？又有什麼差異呢？

Ａ(專業廠商)：

一、乾式隔間

由前面所述之兩種板材皆適用，隔間內可視需求填塞隔音棉，施工速度最快，重量也最輕，常用於房間的隔間，格局要變更時也最容易拆卸，但較不耐潮溼，衛浴、廚房等用水區域較不建議採用乾式輕隔間。

二、溼式隔間

又稱灌漿牆，是一種在隔間內填入輕質混凝土、保麗龍球的隔間系統，內含保麗龍球的配比愈高，牆體重量愈輕，不但大為減輕牆體重量，且仍保有混凝土不透水的特性，常用在衛浴、廚房等區。僅限於特定板材適用，例如：纖維水泥板。

Ｑ(發哥)：輕隔間外，還有常見的輕鋼架也是採用輕質性骨架做基礎架構，輕鋼架天花板有兩種，分別為明架天花板及暗架天花板，可否簡單為我們說明一下及它們之間的差異？

Ａ(專業廠商)：

一、明架天花板

是一種方塊形狀的天花板，其規格為60cm×60cm，當骨架架立完成後，便可以將板材一塊一塊蓋上，明架天花板完成。

二、暗架天花板

顧名思義就是一種看不到天花板的支撐架，所有的骨架架立完成後，鎖上一片一片的板材，即可完成的天花板裝修方式，其中暗架天花板除了基本的平面造型以外，還能利用板材的特性、設計師的巧思和裝修師傅的巧手，做出獨特的天花板造型。

Ｑ(發哥)：民眾在自家裝潢時，是否針對輕隔間工程提醒民眾一些應注意事項。

Ａ(專業廠商)：

選擇適當的板材，記得浴室和廚房儘量避免使用普通石膏板，以免板材受潮，但防潮石膏板除外。 如果想要達到隔音效果，可以選擇在隔間內填塞隔音棉(玻璃棉)；若想要達到更佳的防火效果，就可以選擇填塞岩棉。 廠商施工後，基本上僅須注意隔間及天花板施作後的平整度，立骨料時，骨料需與上槽有一至一．五公分的距離，以備當地震發生時有緩衝的空間。

一般輕量化建築除了採用輕隔間作法外，亦可在建築規劃階段導入「系統模板免泥作工法」，精準施作且不需後續泥作打底整平，可大幅減少水泥砂漿重量，更可減少鋼筋用量及縮小結構斷面，並達到牆面防裂防漏水效能，增加室內淨使用空間。

建築輕量化後受地震力的影響將降低，可以提升建築結構的安全性，而地震來襲時，輕量化建築搖擺變小即樓層變位較小，可以避免建築物的裂縫產生，也是從事建築規劃、設計與施工單位努力研究思考的方向。

（戴雲發│理財周刊1013期）

文章來源：理財周刊

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