長大了也可以有童心！用粉嫩色打造大人們的住宅

圖／TOL'KO interiors提供

「每個大人都曾經是小孩子，只是多數的人都忘了。」小王子的作者聖修伯里說道。長大的你我，受到社會的規範後只在大眾展示合宜大度，逐漸漠視自己內心深處還留有的赤子之心，唯有家，是可以讓自己釋放內心孩子般的純真樣貌，最私人的環境應該順著自己原始的渴望，即便是個大人，也允許喜歡卡通人物、玩玩具以及住在小木屋裡，就像位於俄羅斯的擺平獨棟住宅中，私人空間充滿著童心。

在俄羅斯設計團隊 TOL’KO interiors 的設計下，主臥房有著小木屋般的原木斜頂，圓形燈飾如同挖了洞後透著光芒，還有一座球狀躺椅懸吊在天花板上；房間內是時下流行的乾燥玫瑰粉，跳脫制式的上色方式，兩扇不同色彩的門凸顯設計趣味。

有別於小木屋的木地板，帶著手繪紋路的大理石磚把空間帶出時尚感，延續到主衛浴的淋浴間，讓小女孩最愛的粉紅跟女人的時尚圖騰擦出不一樣的火花。

另一間男士的房間訂製家具打造小時候上下鋪的記憶，將傳統位於下舖的書桌獨立出來，換成懶骨頭般的沙發，不僅辦公空間更為寬敞，破格設計玩出空間創意。

配合男子的健身興趣，房間內除了有人型靶，還在收納櫃設計了階梯單槓，打造適合男人與男孩的秘密基地。

圖／TOL’KO interiors提供
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（Angie）

文章來源：設計王

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