輕鬆自在居家感 小坪數工作空間很溫馨

冷冰冰的白牆、制式化排列的辦公桌，一成不變的辦公環境不免讓每天準時打卡上班族產生倦怠，羨慕起Freelancer能夠在舒適自在的空間工作。

西班牙設計團隊Nook Architects就在巴塞隆納打造了一間居家感辦公室The Room，以白、粉、黑三色作為基調，搭配木質工藝設計，浪漫柔和與低調沉穩完美融合，讓這間只有14人共用的小型辦公室看起來寬敞愜意。

圖／Nook Architects 、Yago Partal提供

The Room秉持「打造多樣化空間佈局，靈活適應各種辦公需求」為概念，在設計上特地跨越空間與動線的侷限，運用黑杉木在辦公室內隔出一個方形空間，作為小型工作坊及會議討論使用，半透明PC面板的拉門與上方特地留空的設計讓整體空間看起來更具透視感，牆壁另一面則設計了木質階梯型收納架，活用空間之餘也融入設計巧思。

在辦公區外的公共空間，則是盡力營造明亮活潑的居家感。前方的長型木桌正對著大片落地窗，望出去就是寧靜街道，趁著下午帶著筆電、咖啡坐在辦公桌，感受午後陽光片片灑落，為空間帶來的自然採光與暖意，別具閒情。

後方的餐廳及浴室，牆面鑲嵌著玫瑰粉色磁磚及黑色磁磚，搭配幾何吊燈，設計夢幻前衛。開放式餐廳內設置長型大理石面的吧台與木質收納櫃，前方同樣有著大片落地窗，擺上木質餐桌與綠色植栽妝點，溫馨宜人。

（Yun）

文章來源：設計王

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