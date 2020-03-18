輕鬆自在居家感 小坪數工作空間很溫馨

圖／Nook Architects 、Yago Partal提供

冷冰冰的白牆、制式化排列的辦公桌，一成不變的辦公環境不免讓每天準時打卡上班族產生倦怠，羨慕起Freelancer能夠在舒適自在的空間工作。

西班牙設計團隊Nook Architects就在巴塞隆納打造了一間居家感辦公室The Room，以白、粉、黑三色作為基調，搭配木質工藝設計，浪漫柔和與低調沉穩完美融合，讓這間只有14人共用的小型辦公室看起來寬敞愜意。

圖／Nook Architects 、Yago Partal提供

The Room秉持「打造多樣化空間佈局，靈活適應各種辦公需求」為概念，在設計上特地跨越空間與動線的侷限，運用黑杉木在辦公室內隔出一個方形空間，作為小型工作坊及會議討論使用，半透明PC面板的拉門與上方特地留空的設計讓整體空間看起來更具透視感，牆壁另一面則設計了木質階梯型收納架，活用空間之餘也融入設計巧思。

在辦公區外的公共空間，則是盡力營造明亮活潑的居家感。前方的長型木桌正對著大片落地窗，望出去就是寧靜街道，趁著下午帶著筆電、咖啡坐在辦公桌，感受午後陽光片片灑落，為空間帶來的自然採光與暖意，別具閒情。

後方的餐廳及浴室，牆面鑲嵌著玫瑰粉色磁磚及黑色磁磚，搭配幾何吊燈，設計夢幻前衛。開放式餐廳內設置長型大理石面的吧台與木質收納櫃，前方同樣有著大片落地窗，擺上木質餐桌與綠色植栽妝點，溫馨宜人。

圖／Nook Architects 、Yago Partal提供
圖／Nook Architects 、Yago Partal提供
圖／Nook Architects 、Yago Partal提供
圖／Nook Architects 、Yago Partal提供
圖／Nook Architects 、Yago Partal提供

圖／Nook Architects 、Yago Partal提供
圖／Nook Architects 、Yago Partal提供
圖／Nook Architects 、Yago Partal提供
圖／Nook Architects 、Yago Partal提供
圖／Nook Architects 、Yago Partal提供

（Yun）

文章來源：設計王

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