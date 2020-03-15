老屋裡的柳暗花明 百年古宅翻新成現代香色旅宿

人口不斷老化的現今，老屋的比例也越趨高齡，翻新工事變成老建築首要面對的課題；在日本擁有相當多歷史遺跡的京都，不僅是日本文化的重鎮，也存在大量的有形文化財（世界文化遺產）。

雖然對於老建築一直以來都有在持續進行修復跟維護，但一些古宅隨著生活習慣和人口組成的改變，傳統日式庭園建築逐漸在喪失他的居住價值，而日本設計團隊 CASE-REAL 則運用藝術將古宅與現代接軌，將百年木造建築翻新成現代藝廊般的香色旅店。

往不同功能的和室內空間，古宅包圍的區域內一定有庭園造景，或許這種老式風情依然迷人，但是卻因為時代變遷，當你在選擇旅宿或者住宅時，這類風格不會變成首選。

在改造重點上「新舊取捨」是讓老宅轉生的秘密！

保留世紀老建築木造外觀，將內部拉門全數拆除，僅用走道創造的視覺死角當成隔間；維持建築簡單的線條，但牆面上填滿各種漸層紫色與棕色，淺木地板提亮了傳統建築深沈的氛圍，創造出現代藝廊的優雅；二樓開放式客房融合閣樓與塌塌米中西設計，用現代的生活方式改造不符合時代的屋內氣息。

當旅人遊走於茶室、緣廊、餐廳、庭園之間，享受一份古色古香的同時，必能感受到現代古宅裡的柳暗花明。

（Angie）

文章來源：設計王

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