歡迎光臨！3 款精湛的玄關設計

居家風格營造甫從一進門便能深刻感受，作為重要的門面，玄關空間通常不大，但卻意義非凡，撇除坪數與格局限制等差異，玄關更是設計師與業主溝通的要點之一。

因應每個屋主性格與生活習慣，所呈現出來的元素也與眾不同，針對美感、收納、風水的考量，以下為住宅美學為您所匯集的 3 款精湛的玄關設計，讓訪客在進入公領域之前，都能感受到屋主的高尚品味。

許多設計案不一定有緩衝空間，甚至常常會碰到一打開門就進到客廳，由里歐設計所規劃的作品《懸‧念》，以流線的浮板天花與帶有神祕感的霧面磁磚從玄關開始向內延伸，牆板上雅致的木紋肌理更呈現豐富的層次感，此外，為了避免穿堂煞的疑慮，設計團隊選用黑色鐵件作出特殊的挑空造型做為區隔，不僅好看還能提供屋主擺放收藏品，藉以散發出迷人的藝術氣息。

圖／里歐設計提供

圖／里歐設計提供

榮獲義大利 A’ Design 設計大獎的呈境設計《虛實光影》，設計團隊在玄關設置了簡約的廊道作為舒緩空間，並以黑、白、灰色調營造出低調奢華的質地，藉由垂直金屬板消除轉角的壓迫感，整齊優雅的陳列空間更是從玄關開始便緊緊抓住了訪客的腳步與目光。

進入室內，公私領域地劃分明確，地坪材料從混凝土磚轉變成木紋磚，大量的灰鏡更藉由燈光的遞嬗展現出動人的風采。

圖／呈境設計提供

圖／呈境設計提供

以簡約的白賦予空間輕柔澄淨的意象，苡希創意設計的作品《清新日光宅》中，玄關於轉角裡側，因此為了避免狹小走廊產生壓迫感，設計團隊除了在門口擺放綠意盆景加以點綴，另也在玄關旁設置長型鏡子，期望透過光影反射，轉變走廊窄小的視覺感，素雅的走道更能作為玄關與客廳的緩衝，避免客人進入室內感到太多壓力，擁有調適的時間與彈性。

（ Matt ）

文章來源：設計王

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