這些建築很立體！3D塗鴉讓它們活起來

一張圖勝過千言萬語，圖片所能表達的訊息遠遠勝過文字千萬倍。而近年大熱的錯視藝術，簡直令人目眩神迷，許多藝術家與設計師為此不疲，創造出衝擊世人感官與意識的圖形，模糊錯覺與真實的邊界。

塗鴉藝術家 「Peeta」就利用人眼對光影的判斷，創造了很多3D的扭曲建築，看起來完全不像現實世界。

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錯視塗鴉，呈現驚奇立體感，讓建築物活過來

Peeta利用 3D 立體彩繪、陰影等概念在牆壁上構圖繪圖，讓建築物變成多重幾何圖形組成的抽象空間感。

透過塗鴉，死板的建築物都變得很有驚艷的立體感，頓時變成了精美的雕刻。不管用什麼視角看，都會有不同感覺，甚至會以為這圖案是活的。

然而這些看起來很立體的建築物其實都是平面的，只是要透過多方角度才能看得出來。

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Peeta很喜歡交織幾何圖形，並運用不同的色彩。藉由立體塗鴉，建築物好像活過來了一樣。而這樣複雜的創作，Peeta表示至少要10到15天才能完成。

而Peeta本身也是一位雕塑家，創造過這種不規則的雕塑，也因為他的畫技太過高超了，讓人們很多時候都分不出到底是雕塑還是塗鴉。

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我們的生活跟錯視藝術相似，表面上看到的不一定是真實面貌，也許換個角度看事情會有新觀點

藝術是一種對「美」的呈現，也能帶我們跳脫一切的既有設限，自在盡興體驗生活中每一刻精彩。想瞭解更多喜歡Peeta的創作，馬上追蹤Peeta的IG吧！

文章來源：Woman House

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