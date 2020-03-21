8個有效衣櫃收納法 讓你成為收納達人

家裡有個地方的物件總是處於爆炸狀態，那就是每個女生的衣櫃。衣服買了一件又一件，但收納空間又不大，常常都要經歷一次又一次的「斷捨離」。

即使收納空間充裕，也要為有效整理收納而煩惱。到底要如何才可以保持衣櫃清爽呢？其實你只要花一點時間替衣櫃做系統規劃，學會8個衣櫃收納技巧，就能讓衣櫃變清爽，也能大大提升生活的效率！

在 Instagram 查看這則貼文 playbyplay（@playbyplay.tw）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 22 日 下午 9:00 張貼

再大的衣櫃，再多的收納空間，也有塞滿的一天

技巧1：衣服分類

衣服會因流行而變，體型也會改變，依年齡的不同，喜歡的形狀以及顏色都會有所不同。定期審視所有的衣服，將衣服分類，這樣就知道自己擁有種類衣服，例如上衣、裙子、牛仔褲等等。如果發現自己總是買相同類型的衣服，就重新審視自己買衣服的方式。

在 Instagram 查看這則貼文 playbyplay（@playbyplay.tw）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 23 日 下午 6:00 張貼

整理完衣服之後，便從「斷捨離」開始，「斷絕」不需要的東西；「捨」去多餘的事物；脫「離」對物品的執著，再開始往「收納」這一步前進。常穿的衣服、某天會穿到的衣服、不要的衣服。可以分成這三種類，收進好選取的衣櫃裡。

在 Instagram 查看這則貼文 大谷理莉（@lily.inst）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 23 日 上午 12:59 張貼

而衣櫃的基本使用方法，就是吊衣桿掛外套跟襯衫、連身裙等，下方則放收納櫃。吊衣桿上的收納架，可以放置收納箱。要準備穿的衣服就掛在衣架上，暫時不穿的衣服可以摺起來收在收納箱裡。這樣就能生出空間，一步步讓自己的衣櫃變得整潔漂亮。

技巧2：將一樣尺寸、長度的衣服收在一起

掛在吊衣桿的衣服，要依據下擺長度依序將衣服排好，衣架方向也要對齊。建議可以先依照衣服的顏色，再依據長度掛衣服。除了注意衣服顏色跟下襬長度，也可以利用衣架，讓衣櫃變成時尚的陳列架。衣架統一上衣、褲子的分別，就能收納得整齊，看起來變得更舒服。假若使用兩段式的衣架，更可以令收納量增加兩倍。

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技巧3：讓收納變小的壓縮袋

壓縮袋可以將不同季節的衣服，特別是冬天衣服很佔空間，收進壓縮袋中收納。市面上有販賣很多不同種類的壓縮袋，有用吸塵器吸出空氣的空氣閥款，也有防塵蟎加工的壓縮袋，但全部都是將壓縮袋的空氣抽出來，壓縮並且縮小體積，這樣就可以將棉被或羽絨衣等壓縮並有效集中收納在衣櫃空間。

在 Instagram 查看這則貼文 大谷理莉（@lily.inst）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 16 日 下午 11:47 張貼

然而壓縮袋氣密性高，把空氣抽出來的同時也會連濕氣也一起被封進去，使塵蟎或細菌容易繁殖。除了選用防止塵蟎和細菌繁殖的壓縮袋，也可以在壓縮棉被或衣服前，先在太陽底下曬一段時間，使其乾燥。另外由於夏天濕度特別高，所以壓縮的時候建議要開空調或除濕機，讓室內的濕度降低。

技巧4：布製收納盒

布製收納盒的尺寸豐富，很適合將不太穿的衣服，就收進布製收納盒裡，再收納衣櫃下方或上方空間，布製收納盒的布料常用自然感覺的帆布，而且顏色可愛，營造出自然溫柔氣氛。

在 Instagram 查看這則貼文 宮崎太太的家務事（@miyazakilife2019）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 2 日 上午 6:00 張貼

大家也可以考慮這款從前面拿出衣服的收納盒。盒子前面是透明的，放進什麼衣服都一目了然呢。將衣服整齊折成同樣大小，也比較好看，也可以輕易拿出。

技巧5：下層抽屜式收納

想解決「衣櫃中亂七八糟的衣服」，希望打開衣櫃門板也能看起來很整齊，就要靠收納盒了。收納盒設計簡單的，無論什麼樣的房間都很適合。而且箱型設計不會產生死角，收納效率也高。

在 Instagram 查看這則貼文 JP 不止於設計（@junpin_design）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 29 日 上午 1:00 張貼

一些比上層使用頻率低、或者不能吊起來的衣物，比如Ｔ恤、長Ｔ、襪子等，只要收納進箱子裡，將抽屜放在下層，就能分種類收納。

統整『抽屜收納盒』的顏色可以呈現統一感，給人整齊清爽的印象。如果使用透明的收納盒，更可以看見裡面放了什麼衣服，節省找衣物的時間。此外，選擇有輪子的收納盒，拿取衣物也會比較方便。

不過，雖然想有效地利用死角，但也要注意收納盒會不會壓到衣服而令到衣服下襬有可能會變得皺皺的。

因此，建議掛衣服時，在衣服與衣服之間留下一點空隙。抽屜櫃不放進衣櫃裡的話，也可以直接擺放房間的話，多層式的抽屜櫃可以看起來更整潔。

技巧6：活用衣櫃以外吊衣架

衣櫃以外的吊衣桿架也可以增加收納空間。簡單款的吊衣桿架不佔空間，正在穿的外衣或者正在用的包包等，都可以利用吊衣桿架，讓衣服收納變輕鬆，也可以用來分類正在穿的衣服或者還沒穿過的衣服。

在 Instagram 查看這則貼文 Cafebakery101（@cafebakery101）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 1 日 上午 5:09 張貼

但當吊衣桿架到了極限，收納不了的時候，就要活用其他空間。不太穿的衣服可以收進收納盒，比如將不常用的鞋子放進盒子裡並塞到沙發下，或者將收納盒橫擺在床底下的空間，看不見但是隨時可以拿出來，也是一種辦法！

技巧7：抽屜櫃收納的訣竅

收納在抽屜裡的衣物，重點就是要摺成四角型並且同樣尺寸。而且盒子裡要刻意分成縱向跟橫向來收納。這麼一來不需要隔間，不同方向的衣服可以立刻抽出來，抽出來也不用擔心亂掉。

在 Instagram 查看這則貼文 IKEA Taiwan（@ikea_taiwan）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 11 日 上午 7:18 張貼

如果想捲成圓形收納，就可以利用紙袋做成的隔間。巧妙地使用大小不一的紙袋，就可以幫抽屜裡做隔間，看起來整齊多了呢。

技巧8：內衣的收納

胸罩、胸衣、內褲等，內衣褲都是常穿的衣服，而且件數通常都是滿多，要收納起來真的很讓人煩惱。而且拿取的次數多，會容易令到衣櫃變得亂七八糟。要保持衣櫃整齊，可以用上隔間板收納盒來收納內衣褲。

在 Instagram 查看這則貼文 playbyplay（@playbyplay.tw）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 4 日 上午 8:00 張貼

利用布製的隔間板收納盒切分抽屜，一小格一小格的空間，最適合收納內衣褲了。胸罩可以摺成兩折或四折，可以將折小以後的內衣褲收納入抽屜櫃，這時候就很方便了。不想讓人看到內衣褲的人，建議可以將收納盒移到抽屜裡，也可以使用有蓋子的收納盒。

衣櫃收納秘技：衣櫃的黴菌對策

衣服就算收納在衣櫃裡，也會容易吸到濕氣，造成衣櫃發霉。衣櫃發霉有兩個原因，「濕氣悶在衣櫃裡面」、「有許多灰塵」。因此，衣櫃的防霉對策必需「通風」跟「保持清潔狀態」。衣服塞得太擠會造成不通風，所以收納時留下一些空間，打開窗戶吹風就可以預防發霉。但是如果衣服太多無法多留下空間時，就建議使用「除濕劑」，只要放在衣櫃或者鞋櫃裡，就能保櫃子清爽。

最理想的衣櫃，是保持機能性跟美觀，輕易找到想穿的衣服

女生天生就愛美，為了生活得開心又漂亮，一定要讓自己的衣櫃變得整潔又好用！不過，再大的衣櫃，收納空間也不是無限。意識到這點就能嚴守衣物適當的量，不但可以保持衣櫃機能性跟美觀，更可以預防衝動購物，達到節約。

文章來源：Woman House

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