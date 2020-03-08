迪士尼迷尖叫吧！這些家具將融化你心

挑選居家用品的時候，你最在意的是實用還是外型呢？我懂，答案絕對是是以上皆是（笑）！真的不能怪我們～熱愛日本商品真的不是沒原因的啊！每樣東西都看起來紮實好用，設計又超級夢幻可愛～怎麼可能不瘋狂！這次要介紹給你的迪士尼新品，更是讓你看了尖叫連連呀！這些商品都是在日本購物網販售的，不用飛日本就能購入真的是太幸福啦！！

這個冬天，我們就窩在一起取暖吧～

沙發床

有四種擺放方式，可躺可坐，想伸直腳也沒問題椅背的部分更有14段的調節功能，讓你怎麼躺都舒適！其中一個抱枕還有小毯子收納的功能，想要小睡片刻也很方便～

圖／擷取自樂天市場

圖／擷取自樂天市場



圖／擷取自樂天市場

懶骨頭

共有四種造型，三種使用方式！可以當小凳子，也可當懶骨頭，也可以作為躺枕枕小睡片刻～最重要的就是外層可脫下清洗，髒了也不用擔心～～

圖／擷取自樂天市場

圖／擷取自樂天市場

圖／擷取自樂天市場

圖／擷取自樂天市場

圖／擷取自樂天市場

圖／擷取自樂天市場

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夢幻的家居，讓我們的家都溫暖起來了！

好好佈置居家，真的是一件超重要的事呀～畢竟是每天生活的地方，好好整頓一下，心情也會跟著愉悅起來的～要過上有品質的生活的確需要不少花費，所以就讓我們一起，在工作裡實現自我價值，也在私人時間裡，好好打理自己的生活吧～～

文章來源：Woman House

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