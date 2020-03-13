原來天空離我們這麼近！美好的11坪閣樓設計

許多國家因為冬天常常降雪，為了避免暴風雪堆積在屋頂上造成建築物負擔，因此多半是做成斜屋頂以利於排雪。而斜屋頂所產生的空間正是人們口中所說的「閣樓」。

其實所有的室內空間都是非常寶貴的，國外也慢慢衍伸出多種閣樓的用法，比如說將閣樓做成儲藏室或倉庫、有的甚至做為房間使用。

而今天的案例位於瑞典，設計團隊將閣樓規劃成現代風的美好房間，原來躺在臥室裡也能享受美好的天空，感受生活的浪漫情懷！

不方正的格局常使人傷透腦筋，不過設計團隊一一克服了難題。從玄關進入室內，將左側牆上做了可自由調整的掛衣架，便於屋主將常穿出門的大衣與包包擺放整齊。來到客廳，則延續了從玄關所使用的淡藍灰色塗料，簡單的色調僅選用掛畫與鏡子加以點綴，並擺上餐桌椅與沙發，將客廳與餐廳結合，保持小空間的動線暢通，看起來便不會過於擁擠，反而呈現出乾淨而有條理的氛圍。

至於廚房則藏在客廳旁的牆壁凹槽，雖然不大但廚房該有的洗水槽、櫥櫃、爐具、冰箱應有盡有，暗紅色的背磚更有畫龍點睛的效果。最後，讓我們走上充滿木紋風采的迴旋梯，來到閣樓，大片的開窗讓自然光線大量進入室內，讓原本陰暗的閣樓搖身一變成浪漫唯美的空間，我認為真正好的家不需要多大的空間，有自己的特色並住的舒適也許就足夠了！

（Matt）

文章來源：設計王

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