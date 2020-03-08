用7種粉嫩色勾勒 恍若住進法式浪漫鄉村宅

南歐鄉村風恬淡優雅，充滿羅曼蒂克情懷，無論是大女孩、小女孩都無法抗拒。

南歐鄉村風格的室內設計經常融入優美曲線、古典配件、懷舊元素及富有故事性的裝飾品及物件，所以你可以在室內看到精緻的燈具、古董、復古鏡子、陶瓷器等藝術品，也會看到彷彿從歐洲宮廷劇搬出來的線板元素及柔美家具。而配色上則會選用象牙黃、雲清紫、縹綠、鴨黃、水藍、藕色等明快又柔和的色系。

若不知道如何配色，不妨參考以下照片，看看擅長鄉村風格的亞維空間設計運用那些色彩搭出繾綣浪漫的法式鄉村風。

象牙黃色

明亮的象牙黃能帶給人們生氣蓬勃及愉悅心情，又不會像亮黃色一般讓人覺得過於刺眼。由於色系與木質相近，因此非常適合當作需放置復古吊燈、深色櫥櫃、懷舊古董等物件的房間內。鄰近的空間則可以選擇冷調的藍色系創造對比及空間層次。

雲清紫

睡眠空間不建議使用會令人興奮的紅色，而應該選擇如雲朵般輕柔的紫色或是淺藍色營造無壓舒適的氛圍，輔以柔軟寢具及遮光窗簾打造能令人全然放鬆的自在環境。裝飾上則可利用線板及具古典曲線的家具營造鄉村風的浪漫情懷。

縹綠

縹綠比翠綠更加淡雅婉約屬於中性色系，與人心曠神怡及自然暢意的感受。建議可選擇一面牆全面塗刷，搭配白色及木質櫃體、木地板呈現自然懷舊況味，傳達法式鄉村風的輕活意象。

水藍色

淡雅的水藍色塗刷在臥室裡更顯悠哉愜意，還具有鎮定心寧、緩和視覺的作用，幫助人們沉澱思緒，快速進入睡眠狀態。將其與線板、古典家具搭配可勾勒出法式浪漫氣息。而地面則可選用木材質，為冷調的空間挹注溫馨舒活的怡人溫度。

鴨黃色

如新生小鴨羽毛的黃色給人溫暖、親切的感受，且由於沒有性別之分，無論是男孩房、女孩房都可以使用。兒童房若使用了這種顏色，只需搭配上適切燈光就能溫潤整個空間。若想增添些許變化及層次，則可選擇喜愛的壁紙及有圖案的窗簾點出活潑繽紛的童趣感。

淺藍色

臥房使用的藍色會比兒童房使用的更加沉穩些達到舒緩助眠的作用。而臥室選用的淺藍色則會較為明亮活潑卻仍保有鄉村風的溫婉氣質。將藍色與白色搭配可構築平和舒適的淡雅氛圍，讓孩子無形間感染穩重閒適特質，避免過於好動而無法集中注意力。

粉嫩藕色

輕柔粉嫩的藕色光是均勻刷塗在牆面上作為主色就能讓人少女心大噴發！由於這個色彩的甜美夢幻印象深植人心，因此只要再簡單置入簡約古典家具及線板牆就能輕鬆勾勒法式浪漫風情，創造舒適溫馨的情調。

* 以上為得利塗料之色票顏色。

（May）

文章來源：設計王

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