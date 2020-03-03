4個讓員工不想下班的辦公室！

具有豐沛創造力的國際大企業幾乎都擁有超乎人們想像的辦公空間，像是Facebook的辦公室特地邀請普立茲克獎得主 Frank Gehry 打造全球最大的辦公室開放空間，使內部上千名員工都能直接交流讓工作更順暢；Google由 Frank Gehry 操刀的洛杉磯辦公室，外觀造型猶如雙筒望遠鏡，內部以沙灘風布置，可容納500名員工；納入夜市意象的台灣微軟辦公室，可以讓員工帶著筆電自由選定想要的位置。

這些國際企業的創意辦公室，不僅表達了對員工們的重視，也塑造了優良的企業形象。也許小企業沒辦法像國際大企業花費鉅資聘請知名建築師打造辦公室，但仍然可以請到具有創造力的室內設計師打造顛覆傳統的創意辦公室，吸引優秀人才應徵。現在就欣賞幾個特色辦公室，開拓更多辦公空間的可能性吧！

奇拓室內設計的腦力激盪作品將工作時，大家絞盡腦汁思考、「腦神經傳導」頻繁的的概念具象化，創造宛如神經元的黑色不規則曲線串聯各場域。無法預測的曲線無形間為辦公室注入蓬勃的生命力，活絡了氣氛肅穆的辦公室。至於辦公室的隔間，設計師特意選擇了具穿透性的玻璃，好讓員工輕鬆與彼此交流，使工作更流暢。

汎得設計的 Loft Style 作品透過軌道燈、金屬鐵件帶出粗曠工業風格，另以木地面挹注溫度緩和鐵件與人的冰冷調性。此外，也大量引入光線並使用清透玻璃讓光線得以暢然無阻穿梭於各空間化解陰暗，同時滋養大面植生牆，使其保持翠綠，為空間帶來蓬勃的自然氣息。

汎得設計的 Aesthetics 以最沒有壓迫感的白色作為空間基調，凸顯木質感家具及沙發座椅。讓員工得以在純粹舒適的空間中激發靈感，想出好企劃。也由於辦公室以白色鋪敘，員工們得以發揮創意，擺上喜愛的公仔或是雕塑輕易布置個性鮮明的專屬座位。

一研設計在辦公室中規劃了大面書牆以塞下大量的辦公文件，並藉由柔和的間接照明打出立體感以擴展視野。而隱匿在書架中的方形、矩形線條及圓形燈飾亦為室內添入一絲趣味，活絡緊張沉悶的辦公氣氛。

（May）

文章來源：設計王

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