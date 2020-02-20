清潔劑洗刷刷 洗衣槽除汙要到位

新冠肺炎全民防疫大作戰，但藥妝通路口罩、酒精都銷售一空，居家防疫恐成漏洞；專業居家清潔服務的潔客幫創辦人林文康呼籲，民眾買不到酒精不必過度恐慌，居家環境消毒可先以市售清潔劑取代，因為清潔劑多含酒精成分，有去汙、抑菌，保持環境整潔、通風，同樣能達到防疫的效果。

不論是新冠肺炎、流感，對有小孩的家庭來說，家長是繃緊神經；林文康建議，小孩經常在地上爬、玩具掉滿地，首要之務是以地板專用的清潔劑清潔，桌面、家具、皮沙發，則用一般清潔劑大範圍的擦拭。

值得留意的是，在冬季防疫的敏感時期，林文康建議，居家清洗碗盤，千萬不要將碗盤堆在水槽、以一桶肥皂水清潔，一個個刷洗、清潔，可以降低居家疾病群聚感染的機會。

魔鬼藏在細節裡，特力屋表示，民眾最容易忽略的是清潔漏洞是每天使用的洗衣機，由於經常處於潮溼狀態，加上衣物上的髒汙、皂垢殘留在洗衣槽裡，經年累月下來成為細菌、黴菌滋生溫床，若保養不慎，蘊藏的細菌量是馬桶的500倍，容易造成皮膚過敏、皮膚炎等不適症狀。

洗衣機居家保養除定期以洗衣機清潔劑清洗內槽外，特力屋建議，最好每年一次以上、請專業人員到府服務，以拆解方式做徹底清潔內、外槽，以物理性、人工刷洗的方式，才能將洗衣機髒汙完全去除，清潔費依洗衣機款式，從2000元至3000多元不等。

對於居家防疫，特力屋表示勤洗手才是根本，尤其剛進家門，洗手可杜絕將戶外病菌帶入室內機率，用空氣清淨機，以機器多層過濾機制，去除空氣中PM2.5懸浮微粒、過敏原、細菌等有害物質，讓居家空間更潔淨。

（中國時報 洪凱音）