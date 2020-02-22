商業大樓也可很溫馨 用空中森林譜寫幸福感

設計金童佐藤大憑著他對設計的熱情與創意，帶來的作品從各處細節展現他的幽默，他那簡潔且充滿功能性的設計美學，確實為人們的日常生活帶來滿滿的幸福感，不論是sekki餐具系列，又或者cabbage座椅所運用到的創意巧思，皆為平日生活帶來豐富且具趣味性的色彩。去年他於東京完成的辦公大樓「Kojimach Terrace」，開放式的結構再度顛覆傳統對辦公大樓的想像，縱橫交錯的線條構造呈現著大樓外部的優雅面貌，藉此亦提供了綠化建築所能運用到的設計巧思。

格紋元素 形塑強烈視覺

從外觀看來Kojimach Terrace即相當亮眼，深色的建築體由獨特的網格所覆蓋，在設計團隊刻意挑選下，模擬木材的建材以相同長度、粗細的支柱組合為格紋，使得整棟建築看起來充滿視覺感，尤其此格柵與露臺設計均採用木質色調，完美地將原本看似突兀的露臺景觀融入建築體中。

有趣的是，走入Kojimach Terrace內，格紋圖騰仍處處可見，從一樓入口處的天花設計、大樓的logo、地毯的花紋、電梯旁的藝術裝置，乃至於燈光設計，皆以協調一致的格紋編織元素貫穿。建構這棟大樓運用到的材質，使得置身其中亦能感受到原始不造作的設計巧思，Nendo巧妙將自然元素整合於室內的空間之中，地板與牆面所使用的手工抹灰，除了呈現不均勻的紋理外，更藉此為Kojimach Terrace內的空間帶來豐富層次，以自然有機的線條帶來趣味性。

以木元素編織而成的空中森林

在佐藤大清新、簡潔且富獨特氣質的設計作品中，總能找到具備人文溫度的一面，此次建造Kojimach Terrace所運用的開放理念，包含將自然森林帶進辦公室中，為上班族的日常營造舒服自在的生活意趣。位於頂樓露天花園所採用的通透設計，為建築內部引入大量的自然光與新鮮流通的空氣，使人置身於工作環境中亦能感受到天氣的變化、四季的更迭，不只提供了絕佳的休憩空間，也創造出節能的照明方式。

（Shelley）

文章來源：設計王

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