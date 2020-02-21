5個美型陽台讓生活更有意思！

陽台是室內及戶外的交會點也是美化居家，烘托愜意生活氛圍的理想區域。只要簡單放組桌椅在陽台，在風和日麗的下午坐著享受日光、喝杯咖啡，生活就突然變得優雅起來，可惜現代人因為居住空間狹小，經常只是將陽台當作儲藏室或是曬衣、晾衣、洗衣的空間，使其失去交誼、放鬆的機能。不過幸好隨著國人生活品質的提升，室內設計時也一併將陽台納入規劃，讓陽台的娛樂價值得以發揮，也使生活更美好閒適了。現在就欣賞幾個美麗陽台，參考它們的設計也為自己打造一隅放鬆的小天地吧！

庭拓設計的和平東路住宅作品在臥室旁設置了大陽台讓屋主能在煩躁時隨時走到陽台透透氣，而陽台也設置了移動式門片，方便屋主依據需求自行定義場域或者是調整陽光入射角度。此外，也放置了空心水泥磚作為植物的基座，點出些許日式禪味。

富億設計的鹿鳴館作品利用碎石、鵝卵石、水井造景將一方小小的陽台變得別緻有意境，另鋪設上充滿質樸韻味的木板，挹注自然閒適感。身處在這個小空間中，霎時間恍若到訪日式庭園，令人感到無比寧靜、祥和。

霆沃空間的住宅case 10作品為玄關結合陽台的機能性設計。以白色為基底的主色調搭配原木色展示架及情境壁燈，營造出日雜風小店的文青味，同時也彰顯出屋主的不凡品味，點出整個住宅清新自然的風格，而一旁的鐵窗空間則可以依據屋主需求栽種植栽或是曬晾衣物。

一研設計的線構．律動作品以黑色落地窗框勾勒出宛如畫框的輪廓，陽台只放上造型桌椅，搭配一株形態優美的盆栽即成就一幅充滿美感的寫意構圖。如畫的禪風意境為廣闊大器的室內空間增添濃郁的人文內涵，也讓屋主能與自然更密切互動。

奇拓室內設計的破界作品在偌大的陽台空間擺設現代感十足的光椅，創造奇幻浪漫卻富含幽默感的迷人魅力。此外，也利用不規則地面的高低差巧妙將陽台切割為植栽區及休憩區，開創兼具層次感及戲劇性的獨特畫面。

（May）

文章來源：設計王

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